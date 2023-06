Obrácené řízky z jednoho pekáče podle Zdeňka Trošky

Patříte-li mezi milovníky řízků, pak musíte dozajista vyzkoušet ty podle režiséra Zdeňka Trošky. Připravují se v troubě, je s nimi minimum práce a chutnají naprosto fantasticky. Skvěle se hodí například ve chvíli, kdy čekáte k nedělnímu obědu početnou rodinu.

Klasické smažené řízky patří k těm nejpopulárnějším pokrmům vůbec. Dozlatova osmažené maso v trojobalu chutná zkrátka všem a prakticky se na něm nedá nic pokazit. Je ale pravdou, že usmažit hned několik řízků může být dost náročné a stání u horkého sporáku v parných letních dnech je až nekonečné. Není proto nic jednoduššího než řízky namísto pánve upéct v troubě. Režisér Zdeněk Troška nedá na řízky z jednoho pekáčku dopustit.

Řízky z trouby vás překvapí svou jednoduchostí.

Obrácené řízky

Řízky zapečené v troubě jsou v posledních letech stále populárnější. A to nejen proto, že je s nimi podstatně méně práce než s klasickými řízky obalenými v trojobalu, ale také kvůli tomu, že jsou podle mnohých možná i chutnější. Navíc je můžete v pekáčku péct společně i třeba s bramborami nebo nakrájenou zeleninou, a tak rovnou připravit i přílohu. Neskonalou výhodou je pak i fakt, že během takového vaření neušpiníte mnoho nádobí.

Zapečené řízky podle Zdeňka Trošky

Řízky pečené v troubě si okamžitě zamilujete. Jsou jednoduché na přípravu a mají dokonalou kůrčičku. Chutnají skvěle teplé i studené a ocení je naprosto každý. Nejlépe chutnají s bramborami, bramborovou kaší anebo osvěžujícím salátkem.

Na 4 porce budete potřebovat 4 plátky vepřového masa. Sáhněte po kotletě, máte-li ale rádi opravdu šťavnaté řízky a nevadí vám tučnější maso, zvolte krkovici. Maso omyjte, osušte a naklepejte jej paličkou, aby bylo tenčí. Pak ho z obou stran lehce osolte, opepřete a případně použijte i nějaké oblíbené grilovací koření. Skvěle poslouží i špetka sušené mleté papriky.

Zapečené řízky jsou dokonale šťavnaté.

Oběd z jednoho pekáčku

V další části dobře obalte plátky masa ve strouhance. Do strouhanky maso dobře natlačte, aby na něm strouhanka opravdu pevně držela. Ideálně ještě do masa strouhanku zapracujte paličkou na maso. V hlubokém talíři rozkvrdlejte 2 celá vejce a přidejte k nim špetku soli. Řízky namáčejte do vajec a ihned je smažte z obou stran v rozpáleném oleji. Stačí je smažit zhruba po dobu 1 minuty. Nejde o to, aby se řízky dobře propekly, ale aby se jen „zatáhly”.

Usmažené řízky naskládejte do pekáčku a proložte je na kolečka nakrájenou cibulí. Zalijte je 250 mililitry tučnější smetany a pečte je v troubě vyhřáté na 180 stupňů zhruba 20 minut. A můžete servírovat.

TIP: Než řízky zalijete smetanou, zasypte je nakrájenými bramborami. Pak je pečte zhruba 30 minut, aby brambory dostatečně změkly. A na stole máte oběd rovnou s přílohou.