Fantastické řízky z květáku: Takhle je připravují holandští šéfkuchaři

Kolika způsoby umíte připravit květák? Podívejte se, jak z něj udělat řízky a na několik dalších tipů na jeho přípravu. Všechny jsou skvělé.

Řízky z květáku podle šéfkuchaře

Květák je oblíbená zelenina, která je příjemná svou ne příliš výraznou chutí a lze ji jednoduše připravit mnoha způsoby. Kromě květákové polévky a smaženého květáku v trojobalu se u nás s mnoha dalšími recepty vůbec nesetkáte a je to docela škoda. Pokud máte květák rádi, nechejte se inspirovat a vyzkoušejte některý z receptů. Zajímavě vypadá i obrovský řízek, který se prý tímto způsobem připravuje v Holandsku.

Jak na smažený plátek květáku? Poradí vám Fatma ve svém příspěvku, jehož název doslova říká „Připravte květák tímto způsobem! Křupavý zvenku a měkký uvnitř". I takhle můžete připravit oblíbenou zeleninu.

Něco pro milovníky květáku

Co dalšího je možné s květákem udělat? Pokud jste rodič a chcete květák zamaskovat do smaženky podobné vzhledem kuřecím nugetám, můžete do uvařeného květáku zapracovat sýr. Pokud vám nevadí smažené, je to jinak docela chutné zelenino-sýrové jídlo. Opravdu uspokojí každého caparta, který se jinak ke květáku nehrne.

Na jeden kus uvařeného a rozmačkaného květáku budete potřebovat hrnek nastrouhaného sýra dle vaší volby, ale výraznější je lepší, 1 vejce, 1/3 hrnku strouhanky, lžičku soli a ½ granulovaného česneku. Takový česnek není pikantní či štiplavý a skvěle zvýrazní všechny chutě.

Všechno smíchejte, vypracujte pevnější těsto a z něj vytvarujte bochánky, nugetky, tyčinky, kuličky nebo prostě cokoli, co myslíte, že zafunguje u vašich dětí. Smažte stejně jako karbanátky.

Pokud se vám podaří rozvařit květák a naděje na smažení jednotlivých růžiček v trojobalu je již tatam, připravte z květáku kaši. Stejně, jako byste to dělali z brambor. Je velmi jemná a chutná výborně, možná bude potřebovat o něco víc másla, než jste zvyklí dávat do bramborové kaše.

Toužíte-li po jiné příloze, syrové růžičky můžete nasekat na malé drobky a použít je jako rýži.

Květák můžete také celý upéct v troubě. Zdroj: Profimedia

Upečte květák vcelku!

Zajímavý recept je tu také pro ty, kteří chtějí jen šoupnout jídlo do trouby a za necelou hodinku vytáhnout hotový výsledek. Květák si tímto způsobem můžete upéct vcelku. A je to docela jednoduché.

Troubu nechejte předehřát na 200 °C a najděte si pekáč s víkem nebo jinou uzavíratelnou nádobu vhodnou k pečení. Celý očištěný středně velký květák dobře potřete olivovým olejem, do kterého jste přidali dva rozmačkané stroužky česneku a špetku soli.

Celý květák vložte do pekáče a přelijte 1/3 hrnku zeleninového vývaru se špetkou oregana, pažitky a bazalky. Zakryjte víkem nebo poklicí a dejte péci do trouby na 30 minut. Poté sejměte pokličku a ještě na 10 minut nechejte dopéci.

Výsledkem je krásně do měkka upečený květák, voňavý a jemně dochucený, který můžete sníst jen tak.