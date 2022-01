Rizoto podle Pohlreicha: Vynikající zdravá dobrota hotová za 20 minut

Rizoto se dá připravit na mnoho způsobů. V Česku se rizoto dost možná nejčastěji připravuje na ryze český způsob. Jenže dlouhozrnná rýže smíchaná se sterilovanou zeleninou a přelitá univerzální hnědou omáčkou rozhodně není pokrmem, který na každého udělá dojem. Zkuste si spíše rizoto udělat tak, jak se skutečně dělat má. A inspirací vám mohou být postupy od Zdeňka Pohlreicha.

Zdroje: fresh.iprima.cz, bylinkyprovsechny.cz

Pokud si Češi někdy osvojili nějaký pokrm, který má do jeho původní podoby nesmírně daleko a nemá s ní prakticky nic společného, je to pravděpodobně rizoto. To italské je totiž krásně krémové a plné chuti. Oproti tomu klasické české rizoto se sterilovanou zeleninou a masem bývá nezřídka poměrně suché, a proto se ještě polévá univerzální hnědou omáčkou. Připravit si ale rizoto, které je chutné a nemusíte se jej stydět podávat ani k nedělnímu obědu, přitom není žádným složitým úkolem. Naopak. Uvařit takový pokrm je možná ještě jednodušší a rychlejší než připravit rizoto po česku. Navíc to zvládnete jen s pár surovinami.

Hráškové rizoto podle Zdeňka Pohlreicha

Rizoto s hráškem je vynikající pochoutkou, kterou ocení malí i velcí. Je rychle hotové a příprava je více než jednoduchá. Díky hrášku má navíc krásnou barvu.

Hráškové rizoto je naprosto snadné na přípravu, a přitom vynikající. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

200 g kulatozrnné rýže

150 g mraženého hrášku

200 ml suchého bílého vína

1 l zeleninového vývaru

2 najemno nakrájené šalotky

60 g másla

50 g strouhaného parmezánu

olivový olej

rozmarýn

sůl a pepř

Postup:

Vezměte si hlubší pánev a nechte v ní rozehřát asi tak jednu až dvě lžíce olivového oleje. Orestujte na něm dozlatova šalotku, přisypte neuvařenou rýži a nechte ji krátce opražit. Následně rýži zalijte bílým vínem a nechte jej zcela odpařit. Rýži osolte, opepřete a vhoďte do pánve snítku rozmarýnu. Všechno zalijte zeleninovým vývarem tak, aby byla rýže ponořená, stáhněte plamen a rýži vařte. V průběhu vaření přilévejte vývar do doby, než bude rýže krásně krémová a měkká.

Do rizota pak přidejte mražený hrášek, nechte jej prohřát, vmíchejte máslo a pánev odstavte ze sporáku. Do ještě horkého rizota vmíchejte parmezán a podávejte. Dobrou chuť!

Šafránové rizoto podle receptu Zdeňka Pohlreicha

K šafránovému rizotu se skvěle hodí mořské plody, výborné je ale i samo o sobě. Zdroj: Shutterstock

Šafrán má na tělo, a hlavně pak na mysl, mnoho skvělých účinků. Tato bylinka má totiž schopnost zlepšovat náladu, může pomáhat během depresí a je zároveň prokázáno, že je poměrně silným afrodiziakem. Zlepšuje usínání a zároveň má příznivý vliv na trávení. Ideálně si tedy šafránové rizoto dopřejte k večeři. Myslete však na to, že konzumace šafránu se nedoporučuje dětem mladším 10 let a také těhotným a kojícím ženám.

Budete potřebovat:

200 g kulatozrnné rýže

2 najemno nakrájené šalotky

1 lžíci olivového oleje

2 nitky šafránu

150 ml suchého bílého vína

60 g másla

50 g strouhané parmezánu

1 l zeleninového vývaru

sůl a pepř

Postup:

Do hlubší pánve nalijeme olej a necháme na něm zesklovatět šalotku. Poté k ní přisypeme neuvařenou rýži a krátce ji za občasného míchání orestujeme. Rýži zalijeme vínem a necháme jej odpařit. Rýži zlehka osolíme a opepříme a nalijeme do pánve horký vývar tak, aby byla všechna zrnka rýže zhruba půl centimetru pod hladinou. Přidáme šafrán, stáhneme plamen a rýži ve vývaru pomalu vaříme. Když se tekutina odpaří, přilijeme další vývar. Takto opakujeme, dokud není rýže krásně krémová a je uvařená al dente. Vypneme sporák, vmícháme do rizota máslo a parmezán a podáváme. Dobrou chuť!