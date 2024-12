Usušené meruňky patří mezi poklady každé spíže. Jejich sladká chuť a lehce karamelový podtón umí oživit jakýkoli dezert. Spojené s křupavými rohlíčky vytvoří delikatesu, kterou si zamilujete. Tyto rohlíčky jsou křupavější a chutnější než klasické francouzské croissanty, snadno je připravíte i doma.

Když se spojí jednoduché suroviny a trocha trpělivosti, vznikají ty nejlahodnější pochoutky. Domácí pečení má kouzlo, které žádné kupované výrobky nepřekonají. Tyto rohlíčky vás ohromí.

Podívejte se na video recept YT kanálu Toprecepty – Pařížské rohlíčky

Zdroj: Youtube

Meruňkové rohlíčky

Příprava těsta je základem úspěchu. Budete potřebovat 500 g hladké mouky, 50 g cukru, 80 g másla, 250 ml vlažného mléka, 20 g čerstvých kvasnic a špetku soli. Těsto musí být vláčné, ale zároveň dostatečně pevné, aby se s ním dobře pracovalo.

Nejdříve si připravte kvásek z 50 ml vlažného mléka, kvasnic a lžičky cukru. Jakmile kvásek vzejde, smíchejte ho se zbylým mlékem, moukou, máslem, cukrem a solí. Těsto důkladně propracujte, aby bylo hladké a pružné, a nechte ho alespoň hodinu kynout na teplém místě.

Meruňková náplň

Usušené meruňky nakrájejte na menší kousky a zalijte je horkou vodou nebo pomerančovým džusem, aby změkly. Po 10 minutách je sceďte a dejte do mixéru. Přidejte dvě lžíce třtinového cukru a mixujte, dokud nevznikne hladká, jemná pasta.

Jestli je směs příliš hustá, můžete přidat lžíci vody nebo džusu, aby se lépe roztírala. Tato meruňková náplň dodá rohlíčkům šťavnatost a sladkou chuť, která se skvěle doplňuje s křupavým těstem.

Jednou z výhod tohoto receptu je jeho variabilita. Pokud vám usušené meruňky nevyhovují, můžete je nahradit například sušenými švestkami, fíky nebo rozinkami.

Jakmile těsto nakyne, rozdělte ho na několik menších dílů a každý z nich vyválejte do tvaru kruhu. Kruh nakrájejte na trojúhelníky podobně jako pizzu. Na širší konec každého trojúhelníku položte lžičku připravené meruňkové směsi. Trojúhelníky srolujte směrem od širšího konce k úzkému, čímž vzniknou malé rohlíčky. Meruňky by měly být pečlivě zabaleny do těsta, aby během pečení zůstaly uvnitř a náplň nevytékala.

Před pečením rohlíčky potřete rozšlehaným vejcem, aby byly krásně zlatavé. Na závěr můžete rohlíčky lehce posypat krystalovým cukrem nebo drobnými ořechy pro extra křupavost. Pečte je v předehřáté troubě na 180 stupňů přibližně 15 až 20 minut, dokud nebudou krásně zlaté a voňavé.

