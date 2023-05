Znáte kruchovky? Nejlepší domácí rohlíky, jaké jste kdy jedli!

Pečivo v obchodě už kupovat nemusíte. Snadno si totiž doma připravíte naprosto famózní rohlíky zvané kruchovky. Tato specialita pocházející z oblasti Českého ráje má nejen úžasnou chuť, ale oproti klasickým rohlíkům také příznivé účinky na lidské zdraví a v rozumném množství dokonce napomáhá k hubnutí.

Už jste někdy slyšeli o kruchovkách? Tyto lahodné rohlíky mají časy své největší slávy sice za sebou, rozhodně by se na ně ale nemělo zapomínat. Vydrží dlouho křupavé, chutnají skvěle a nejsou ani nijak náročné na přípravu. Díky tomu, že obsahují žitnou mouku, jsou také velmi zdravé.

Kruchovky – poklad z Českého ráje

Kruchovky se nejvíce připravovaly v oblasti Českého ráje, kde kdysi šlo o velmi běžný druh pečiva. Často se pekly i v rodinách, kde nebylo moc peněz nazbyt. Kruchovky se připravovaly v mnoha podobách. Přestože jsou velmi chutné samy o sobě, nebylo výjimkou, že se plnily mákem, povidly anebo tvarohem. Ve velkém množství se pekly hlavně na konci léta, kdy byly dávány čeledínům, kteří odcházeli ze služby.

Pochopitelně se ale připravovaly i klasické rohlíky z pšeničné mouky. Recept na ně najdete ve videu. Tyhle vydrží křupavé i na druhý den:

Žitná mouka pro zdraví i hubnutí

Kruchovky však stojí za to si připravovat pravidelně a rozhodně ne jen na konci léta. Dokonale totiž nahradí pečivo z obchodu a všichni si na nich pochutnají. A co víc, jsou také velmi zdravé i díky tomu, že obsahují žitnou mouku.

Pečivo z žitné mouky je podstatně zdravnější, než to z mouky pšeničné. Zdroj: Lukas Gojda / Shutterstock.com

Pravidelná konzumace pečiva s obsahem žitné mouky podle vědců vede ke snížení cholesterolu v plazmě a zlepšuje citlivost na inzulín. Díky nerozpustné vláknině napomáhá k přirozené detoxikaci organismu a také působí jako prevence před vznikem žlučových kamenů. Látky obsažené v žitné mouce mají rovněž protizánětlivé účinky a snižují riziko vzniku srdečních chorob. Aby toho nebylo málo, žitná mouka je i skvělým pomocníkem při hubnutí. Po konzumaci pečiva s žitnou moukou totiž rychle přichází pocit zasycení, který vydrží i několik hodin.

Tradiční kruchovky

Domácí rohlíky jsou nejlepší. Zdroj: JDzacovsky/Shutterstock.com

V první řadě si připravte kvásek ze 2 lžiček cukru, 2 kostky droždí a 250 mililitrů vlažného mléka. Jakmile kvásek vzejde, můžete se pustit do těsta. Do větší mísy prosejte 1 kilogram žitné mouky a smíchejte jej se 2 lžičkami soli, 1/4 lžičkou drceného kmínu a 2 polévkovými lžícemi octa. Do těsta přidejte také nachystaný kvásek a přilijte ještě 250 mililitrů vlažného mléka, 1 lžíci oleje a 250 mililitrů vlažné vody. Všechno společně dobře propracujte, aby vzniklo pevné těsto. To pak přikryjte utěrkou a nechte jej vykynout. Mělo by zhruba zdvojnásobit svou velikost.

Vykynuté těsto rozválejte a vykrajujte z něj trojúhelníky. Ty rolujte tak, aby z nich vznikly rohlíky. Rohlíky pokládejte na sádlem vymazaný plech a pečte je v troubě předehřáté na 150 stupňů Celsia dozlatova. Během pečení je potírejte mlékem. Když jsou hotové, potřete je vodou a posypte například kmínem nebo mákem.