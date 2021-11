Voňavé, křupavé, sametové, domácí rohlíky, mnohem lepší než z obchodu

Vůni a chuti čerstvého pečiva se nic nevyrovná. Ať už jde o buchty, chléb nebo křupavé rohlíky. Ty najdeme v každém obchodu a často jsou součástí každodenní snídaně nebo svačiny. Jenže kvalita kupovaného pečiva může být pochybná. Upečte si raději domácí rohlíky.

Náš český rohlík

Rohlíky do naší kultury rozhodně patří. V rukách je žmoulají děti v kočárku, pomáhají zasytit šetřivé studenty nebo představují rychlou přílohu například k polévce. Průměrný Čech sní podle průzkumu Albertu tři až šest klasických rohlíků týdně. 56 % zákazníků si ho dopřává na snídani, 24 % na svačinu a 18 % na večeři. Zajímavostí je, že v rohlíky ve tvaru půlměsíce se konzumují jen u nás a na Slovensku. „Kvalitní čerstvý rohlík je naše tradice. Je jedním z konejšivých jídel neboli comfort food. Tady nejde o zdraví, ale o zvyk, tuhle dobrotu máme naučenou jíst s marmeládou nebo medem ke kakau nebo bílé kávě. Je to takové rozmazlení už z časů, kdy tu nebyl obvyklý toustový chleba, ale chuť na měkké neutrální bílé pečivo ano,“ říká foodblogerka Maškrtnica.

Historie rohlíku

Traduje se, že první rohlík vyrobil vídeňský pekař Peter Wendler na počest vítězství nad Osmanskou říší v roce 1683. Turci v té době obléhali Vídeň, ale jejich útok byl odražen. Pekař tedy vyrobil pečivo ve tvaru půlměsíce - symbolu Islámu. Ve skutečnosti se ale rohlíky v Evropě pekly již v 10. století jako velikonoční pečivo.

Klasický český rohlík. Zdroj: Jirik V/Shutterstock.com

Nezdravý rohlík

V současné době je rohlík zatracován jako zdroj prázdných kalorií. Bílá mouka je totiž ochuzena o cenné nutriční látky, především o vlákninu, kvalitní tuky a celou řadu minerálních látek a některých vitaminů. Navíc, nyní je složení bílého pečiva z obchodu alarmující. „Na změny složení a dalších znaků běžného pečiva, jde především o rohlíky a housky, mělo vliv mnoho faktorů. Podle mne nejvýznamnějším byl požadavek na nízkou cenu – hlavně od řetězců, a proto musel výrobce snížit náklady – především na surovinu, ale i další režijní náklady. Změnu receptury mu umožnilo používání různých přídatných látek," upozorňuje profesorka Jana Dostálová, odbornice na analýzu potravin a zbožíznalství z VŠCHT. Jde o různé emulgátory, kypřidla, enzymy a regulátory kyselosti.

Rohlíčky obzvlášť vypečené

Pokud milujete rohlíky, ale záleží vám také na vašem zdraví, není nic jednoduššího, než si je upéct doma. Nejnáročnější je pouze smotávání těsta do tvaru ruliček. Můžete zvolit dva postupy. Buď těsto vyválíte do kruhu o velikosti 25-30 cm a ten nařežete na čtvrtiny nebo si z nachystaných kuliček rovnou vyválíte trojúhelníčky, které smotáte. Začněte od širší strany směrem ven.

Rohlíky recept

Na pravé české rohlíky budete potřebovat 500 g pšeničné hladké mouky, 280 ml vlažné vody, 60 g změklého sádla, 11 g soli a 6 g instantních kvasnic. Mouku dejte do mísy, přidejte sůl, instantní droždí a promíchejte. Poté přidejte vodu a sádlo. Pokud máte domácího robota nebo pekárnu, nechte je těsto hníst cca 10 minut. Ruční práce vám bude trvat trochu déle. Cílem je vytvořit hladké a nelepivé těsto. To poté v míse přikryjte potravinářskou fólií a nechte kynout cca 90 minut. Objem těsta by se měl zdvojnásobit. Nyní si předehřejte troubu na 230 °C. Vykynuté těsto přemístěte na pracovní desku a postupně si navažte 75 g bochánky. Ty poté zakryjte a nechte kynout ještě 10 minut. Odpočaté bochánky rozválejte válečkem. Nejprve horní polovinu směrem od sebe a potom dolní polovinu na dvě strany od sebe – vlevo a vpravo. Vytvoříte tak trojúhelník široký asi 15 cm. Poté těsto srolujte do ruličky. Vytvarované rohlíky naskládejte na plech. Postříkejte je trochou vody, přikryjte, a nechejte je ještě asi 15 minut kynout. Nakonec rohlíky vložte do vyhřáté trouby a pečte do zlatova, bude to trvat asi 10 minut. Po upečení je vyskládejte na mřížku, aby vychladly.

