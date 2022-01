Nepečená roláda z těsta na vosí hnízda + dokonalý video návod na vosí klasiku.

Přemýšlíte, jaký minidezert připravit ke kávě? Udělejte vosí hnízda, co na tom, že už je dávno po svátcích. Možná, že jste je v prosinci ani nestihli, teď na ně budete mít více času. Podle našeho videa vám to půjde skoro samo! A ze stejného těsta můžete rovnou udělat i báječnou a lahodnou nepečenou roládu.

Vosí hnízda jsou jedním z nejoblíbenějších druhů cukroví, připravují se krátce před svátky, protože patří mezi ty nepečené. Často se však stává, že v předvánočním shonu už na ně prostě nezbyde čas. Proč si je tedy nepřipravit v klidu, teď, během zimních měsíců a podávat je jako sladkou tečku po obědě k čaji nebo kávě? S naším videonávodem vám to půjde od ruky.

Vosí hnízda

Suroviny:

Na korpusy

250 g piškotů + na základ

200 g moučkového cukru

140 g změklého másla

1 lžíce kakaa

4 - 6 lžic rumu

krupicový cukr na formičky



Na náplň

150 g změklého másla

100 g moučkového cukru

4 lžíce rumu

Udělejte vosí hnízda, co na tom, že už je dávno po svátcích. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Piškoty rozmixujte najemno, v míse smíchejte s máslem, cukrem, kakaem a rumem a vypracujte nelepivé, ale vláčné těsto.

Mezitím připravte náplň. Máslo vyšlehejte s cukrem do světlé pěny a na závěr zašlehejte rum.

Formičku pečlivě vysypte cukrem, namačkejte do ní těsto a koncem vařečky vytvořte důlek.

Ten pak pomocí cukrářského sáčku s hladkou trubičkou vyplňte krémem a přiklopte celým piškotem. Takto pokračujte, dokud těsto nespotřebujete. Hotová vosí hnízda skladujte v chladu a suchu.

Nepečená lahodná roláda z těsta na vosí hnízda



K těstu na vosí hnízda stačí přidat jen trochu mléka, aby těsto zůstalo celistvé a při zatočení se nedrolilo. Do krému pak přidejte kokosovou moučku, která zajistí, že bude mít pevnější konzistenci.



Suroviny:

Na tmavou vrstvu

200 g moučkového cukru

60 g kakaa

390 g piškotů

10 lžic mléka

3 lžíce rumu



Na světlou vrstvu

150 g změklého másla

100 g moučkového cukru

150 g jemně mleté kokosové moučky

rum dle chuti

Plát na roládu na závěr vyválejte bez mikrotenových sáčků. Zdroj: Shutterstock

Postup:



Piškoty rozmixujte najemno, smíchejte s cukrem, kakaem, rumem a mlékem. Vypracujte vláčné těsto a mezi dvěma mikrotenovými sáčky jej rozválejte na 2 obdélníky. Poté je uložte na 10 minut do lednice.

Mezitím připravte náplň. Máslo vyšlehejte s cukrem a moučkou a zakápněte rumem. Krém rozetřete na obdélníky kakaového těsta, pomocí mikrotenu zatočte do rolády. Vložte do lednice a nechte ztuhnout do druhého dne. Podávejte nakrájené na plátky.

