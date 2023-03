Rolovaný karbanátek se sýrem podle mojí babičky: S tím obyčejným se nedá srovnat

Přemýšlíte, čím obměnit jídelníček, nebo co dobrého připravit k nedělnímu obědu a dochází vám nápady? Zkuste karbanátky na jiný způsob! Nemusíte se dělat s placičkami, ale karbanátek zarolujte a přidejte pár tajných ingrediencí. Nejen, že si rodina pochutná, ale vy budete za hvězdu kuchyně!

Vymýšlet obědy i večeře, pro celou rodinu tak, aby byly chutné, nutričně výživné, a hlavně nebyly nudné a nevyčerpaly vaši peněženku, dá občas pořádně zabrat. Zkuste obměnit klasické recepty a vytvořte báječné jídlo. Karbanátky jsou skvělou volbou. Nejenže můžete volit masovou klasiku jinak. Na výběr je hned několik druhů mas, jejich kombinace a v neposlední řadě i zpracování masa. Věřte, že není nutné tvořit klasické bochánky masa, karbanátek zarolujte!

Karbanátky můžete dělat i v zeleninové variantě. Zskute třeba ty z květáku. Zdroj: shutterstock

Varianta bez masa

Velmi vděčnou a hlavně zdravou variantou jsou zeleninové karbanátky. Za prvé zvýšíte příjem zeleniny, který je v naší zemi stále nedostatečný, zároveň zvýšíte příjem vlákniny a vyhnete se neustálé konzumaci masa, jež není nutná každý den. Pokud navíc budete respektovat sezónu potravin, ušetříte, protože sezónní zelenina je rozhodně levnější než maso.

Na skvělý recept na levné bezmasé karbanátky v podání lidového kuchaře Jiřího Babici se podívejte ve videu:

Hlavní roli hraje v tomto receptu květák, který můžeme naprosto právem považovat za superpotravinu mezi zeleninou. Květák je plný vlákniny, má protizánětlivé účinky a má velmi příznivý vliv na imunitu. Působí močopudně a ovlivňuje zdravé fungování ledvin. Samotný recept je naprosto jednoduchý a rozhodně stojí za to jej vyzkoušet.

Rolovaný karbanátek

Pokud máte doma milovníky masa a zeleninové varianty můžete zařazovat méně často, zkuste klasice dát nový vylepšený kabát. Věřte, že nebudete karbanátky dělat jinak. Připravte si půl kilogramu mletého masa dle libosti. Buď můžete volit kombinaci hovězího a vepřového masa, anebo zkuste zdravější variantu s mletým drůbežím masem. Do mísy s masem přidejte najemno nakrájenou červenou cibuli nebo větší šalotku, prolisujte 2 stroužky česneku, přidejte jedno vejce a dle chuti osolte a opepřete. Masovou směs rukama propracujte v kompaktní těsto a dejte stranou.

Do rolovaného karbanátku patří jen pár surovin. Zdroj: shutterstock

Sýr, nositel chuti

Mezitím nastrouhejte 150 gramů oblíbeného sýra. Čím výraznější sýr zvolíte, tím výrazněji pak budou karbanátky chutnat. Skvěle se do rolády hodí čedar nebo gouda. Mozzarella zase dodá jemnou chuť a krémovou konzistenci. Volit ale samozřejmě můžete klasiku v podobě eidamu. Na pracovní plochu rozprostřete potravinovou fólii a na ni pomocí stěrky rozložte masovou směs tak, aby vznikl rovnoměrný plát. Masový plát pak zasypejte připraveným sýrem a pusťte se do rolování. Jakmile je roláda hotová, zabalte ji do potravinové fólie a uložte na chvíli do mrazáku, aby se dobře krájela.

Rolku rozkrájejte na plátky a ty pak obalte v připraveném těstíčku. Zdroj: shutterstock

Kabátek a je hotovo

Mezitím budete mít dostatek času připravit si těstíčko na obalení rolády. Smíchejte 10 lžic hladké mouky se dvěma vejci a vymíchejte s 250 mililitry mléka. Těstíčko dle chuti opepřete a osolte. Vyndejte roládu z mrazáku a nakrájejte zhruba na centimetrové plátky. Jeden po druhém obalte v připraveném těstíčku a usmažte v rozpáleném oleji dozlatova. K rolovaným karbanátkům se skvěle hodí bramborová kaše, bramborový salát bez majonézy nebo zeleninový salát.

