Honí vás mlsná? Ochutnejte tuto lahůdku z máku. Zlepší vám chuť i zdraví.

Máku není nikdy dost! A přesně toto si říkávali i naši předkové, kteří plodinu používali jako jídlo, platidlo a lék. Selky „cpaly“ mák kam se dalo – do buchet, placek, sladkých knedlíků nebo škubánků. A není divu. Všichni totiž věděli, že mletý mák má kouzelnou moc a dokáže posílit kosti, které při těžké fyzické práci dost trpěly. Dnes je mák tak trochu na okraji jídelníčků a to je velká škoda. Jde totiž o superpotravinu, která vám může dát víc, než si myslíte.

Zdroj vápníku

Kromě velkého podílu vápníku a prevence osteoporózy (řídnutí kostí), vám může plodina nabídnout i pořádný kopec vlákniny. Ta se hodí při dietách, protože navozuje pocit sytosti, ale také coby lék proti zažívacím problémům, zejména zácpě. Podle vědců je ve v máku zhruba dvakrát více vlákniny než v oříšcích, třikrát více než v celozrnném pečivu a sedmkrát (!!) více než v jablkách. Proto neváhejte přidat mák do vašeho jídelníčku. Tělu i kostem to prospěje.

close info Profimedia zoom_in Mák posilujej kosti.

Podpora mládí

A nejen to… Výzkumy prokázaly v máku i velké množství bílkovin, které jsou stavebním kamenem svalů. Proto se doporučují občasné „makové“ hody sportovcům, ale i lidem, kteří si chtějí utužit kondičku. Se zajímavou tezí přišli i dermatologové, kteří zjistili, že mák je bohatý na vitamin E a zpomaluje stárnutí. Takže pokud chcete být o trošku déle mladí, dopřejte si o víkendu makové buchty. A nebo třeba tento vynikající makový pudink!

Začínáme kompotem!

Zvládnete ho připravit každý! Jak na to: Smíchejte 400 g cukru krupice, 1 litr vody a vařte tak dlouho, než obsah klesne na 400 ml. Dva banány nakrájejte na kolečka o tloušťce 1 cm a přidejte je do rendlíku. Pak ještě do směsi přisypte 1 rozříznutý vanilkový lusk, 1 badyán a 1 paličku skořice. Směs přiveďte k varu a nechte „probublávat“ do té doby, než zhoustne.

close info Profimedia zoom_in Součástí kompotu je pořádná porce banánu.

A teď je čas na pudink

Avízovaný makový pudink připravíte jednoduše. Na pánvi nasucho orestujte 100 g celého máku a nechte ho chvíli vychladnout. Mezitím vypeckujte 100 g datlí, nakrájejte je na kousky a vložte do mixéru společně s ½ lžičky muškátového oříšku, 50 g javorového sirupu, 100 g kešu ořechů a 200 ml vody. Vše rozmixujte a nakonec přidejte ještě orestovaný mák.

Finále!

Na dno skleničky dejte 1 lžíci banánového kompotu a na ní 2 lžíce makového pudinku. Pak stejným způsobem vrstvěte přísady do té doby, než bude sklenice plná. Nakonec lahůdku ozdobte opraženými ořechy. Dobrou chuť!

