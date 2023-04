Oslavte 30. dubna Den rozinek! Možná jste to netušili, ale jsou zdravotní zázrak

Rozinky patří do kategorie pochutin, které rozdělují strávníky na ty, co rozinky mají rádi a na ty, co z dobrých babiččiných buchet rozinky vydloubávají. Každopádně se jedná o delikatesu, která stojí díky svému složení za pozornost. Mají totiž pozoruhodné účinky na lidské zdraví. Ať patříte do kterékoliv skupiny - odpíračů nebo milovníků, vězte, že i rozinky mají svůj den - a to vždy třicátého dubna.

Historie svátku rozinek Národní den rozinek se začal slavit před víc než sto lety, kdy sdružení výrobců rozinek ve státě Kalifornie v USA představilo nápad oslavovat toto sušené ovoce pravidelně 30. dubna. Myšlenka se rychle ujala a s pomocí rádia, novin a letáků byl roku 1909 oslaven první ročník svátku rozinek. Američanům byly rozinky zpopularizovány jako skvělé sušené ovoce. Zdarma se u této příležitosti rozdávaly v tištěné podobě recepty na dobroty s rozinkami. Rozinky jsou nezbytnou ingrediencí vánočního a velikonočního pečiva. Zdroj: zirawka/Shutterstock.com Jak rozinky vznikly Je jisté, že první rozinky byly usušeny ještě na keřích vinné révy. Slunce a vzduch patří mezi nejstarší metody konzervace potravin. Pochopitelně se tato metoda uplatňovala i při konzervaci fíků, datlí, meruněk, švestek, rozinek a ovoce všeobecně. Již v Bibli byla zmínka o rozinkách. Staří Féničané a Egypťané při svých výpravách rozšířili rozinky do západního světa. Tím, jak se zvýšila popularita tohoto sušeného ovoce, Egypťané, Arméni a Féničané začali zdokonalovat proces sušení, a hlavně objevovali odrůdy hroznového vína, které se k tomuto účelu nejvíce hodí. Římané a staří Řekové rozinky používali také jako platidlo. Ve starém Římě se za dvě sklenice rozinek dal koupit jeden otrok. Dlouhé trvanlivosti a jednoduchosti přepravy využívaly staré dobyvačné národy při dlouhých cestách. Tam, kde osídlily nová území, rozinky pochopitelně přivezly s sebou. Nutričních hodnot rozinek využívali mořeplavci, dobyvatelé a objevitelé nových světů. Při dlouhých plavbách potřebovali dostatek výživných látek. Tak například rozinky pluly s Kryštofem Kolumbem po oceánech a mořích, s Robertem Pearym dobyly severní pól, letěly s astronautem Scottem Carpenterem do vesmíru. Rozinky se rozšířily po celém světě. Druhy rozinek Pokud si chcete vyrobit doma své vlastní rozinky z hroznového vína, podívejte se na toto video, v němž se dozvíte jak na to: Rozinky se dělí podle velikosti, barvy a původu. Sultánky jsou pojmenované podle turecké zelenozlaté odrůdy hroznů Thompson. Také se jim říká zlaté. Jsou velice sladké a oblíbené. Snižují hladinu cukru, pomáhají k dobrému trávení, mírní záněty. Černé jsou nejběžnějším typem rozinek. Při sušení ztmavnou - zkaramelizují. Při jejich konzumaci si zlepšíte zažívání, působí proti vypadávání vlasů, podporují zdraví pokožky. Korintky - rybíz jsou bez jadérek a tmavé barvy. Pochází z odrůdy Black Corynth, odtud pochází také jejich název. Jsou dobré na uklidnění bolesti v krku, vyrovnávají krevní tlak, posilují imunitu. Červené rozinky se suší z červených masitých a velkých hroznů. Jsou velice chutné a jsou výborné na váš zrak, snižují riziko cukrovky, zlepšují stav vašich kostí a zubů. Zelené rozinky, jak už název napovídá, se suší ze zelených bobulí. Specializují se na ně ve střední Asii a Blízkém východě. Jsou dobré pro vaše střeva, zdraví srdce a zabraňují anémii. Rozinek existuje několik druhů. Zdroj: Shutterstock Proč si dát denně malou hrst rozinek Vzhledem k tomu, že se rozinky připravují sušením, tak se v nich nachází značné množství fruktózy a glukózy, uvádí se až 70 %. Obsahují stopové prvky: draslík vápník, zinek, bór, fosfor, železo, hořčík, fluor, selen, jód, kyselinu listovou a další. Ani na vitamíny, jako například A, C, E, B nejsou rozinky chudé. Výskyt inulinu, antioxidantů, vlákniny a kyseliny listové jsou dalším benefitem. Všechny tyto zdraví podporující vlastnosti rozinek podle vědeckých studií zlepšují funkci srdce a štítné žlázy, usměrňují zažívání, snižují krevní tlak, vyrovnávají hladinu cukru v krvi, obnovují kosti, chrání před osteoporózou, zlepšují stav dásní, chrání zuby a snižují projevy stárnutí. Aby se prospěšné látky lépe vstřebávaly do vašeho organismu, namočte je alespoň na několik hodin do vody. Kvůli velkému obsahu sacharidů zvyšují výkonost. Půjdete-li na dlouhou procházku nebo máte před sebou fyzicky namáhavou práci, určitě se vyplatí mít s sebou doping ve formě rozinek. Když vyměníte sladkosti za rozinky, tělo vám poděkuje a vy si nemusíte vyčítat konzumaci jednoduchých cukrů. Zajímavost Tápete, jestli rozinky nebo hrozinky? Věřte, že je to jedno. Oba výrazy jsou přípustné. Zatímco v české části republiky uslyšíte spíš rozinky, na Moravě to jsou hrozinky. 30. dubna je nejen dnem rozinek, ale také ovesných sušenek a poctivosti. Jak jinak tyto svátky oslavit než tím, že si upečete ovesné sušenky, do kterých přidáte poctivou hrst dobrých rozinek! Čtěte také: Co se stane s tělem, když budete jíst rozinky každý den. Téměř zázrak! Čtěte také: Černý česnek: Chutí připomíná rozinky či lékořici a je ještě zdravější než bílý Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, www.toprecepty.cz, www.youtube.com