Vyčarujte doma netradiční příchuť k některým pokrmům. Máme pro vás recept na rozkošnické máslo, které jistě osloví všechny náročné gurmány.

Zkuste jednoduchý způsob, jak lze pozvednout chuť některých lahůdek, a to díky máslu. Vyzkoušejte doma připravit takové, kterému se říká rozkošnické neboli epikurejské. V čem tkví tajemství jeho chuti?

Jak připravit bylinkové máslo? Podívejte se na YouTube video Recepty s Tomášem na kanálu Jak v kuchyni:

Máslo je nejlepší volbou

Je faktem, že máslo je ze všech tuků nejchutnější. Na vaření je vždy lepší používat máslo tučnější a ve výsledku ho spotřebujete i mnohem méně. Zároveň má mnohem výraznější chuť. Správně by mělo mít kvalitní máslo chuť sladce ořechovou. A když ho dáte kousek do teplé dlaně, měla by na nich zůstat mastná skvrna. Dostatečný obsah tuku poznáte i přitlačením prstu, kdy by z něj posléze nikdy neměla vytékat voda, případně podmáslí.

Rozkošnické neboli epikurejské máslo

Nejprve utřete 125 gramů másla se 4 rozmačkanými sardelkami. Pak přidejte 3 vařené vaječné žloutky, špetku soli, trochu čerstvě nasekané pažitky a 1 čajovou lžičku francouzské hořčice. Dodejte 3 menší najemno nasekané kyselé okurky a veškeré ingredience rozmixujte. Směs přepasírujte přes sítko, máslo bude mnohem jemnější. Nakonec hmotu nandejte do formiček ve tvaru mušlí a dejte ztuhnout do lednice. Podávejte nejen k pečivu, ale i k masu a sýrům.

close info Profimedia zoom_in Máslo si můžete velice snadno vyrobit sami v pohodlí domova.

Základem může být i domácí máslo

Máslo si můžete velice snadno vyrobit sami v pohodlí domova. Nejde o nic složitého a zvládnou to i naprostí začátečníci. Stačí mít kvalitní tučný bílý jogurt a pár minut času, zbytek práce za vás odvede lednička.

Nalijte 500 ml jogurtu do mixéru a přidejte ¾ hrnku vody. Následně obě ingredience několik minut mixujte, dokud se tekutina nezačne oddělovat od pevné části. V závěru můžete přidat 2 až 3 kostky ledu. Poté obsah mixéru přeceďte přes čisté plátýnko. Měla by odtéct veškerá přebytečná tekutina a v plátýnku zůstat jen hrudka másla.

Nakonec máslo vytvarujte do koule či kostky, zabalte ji do potravinářské fólie nebo ji vložte do krabičky na máslo a dejte ztuhnout do lednice. Vzhledem k tomu, že se jedná o čerstvé máslo, měli byste ho skladovat při maximální teplotě 8 °C. Máslo spotřebujte do 3 týdnů od výroby.

