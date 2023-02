Rozlítaný španělský ptáček: Těhotnej kuchař klasiku povýšil na mistrovské dílo

Přestože má cizokrajný původ, patří mezi českou klasiku. Připravte si rozlítaný španělský ptáček trochu jinak, bude vám chutnat o to víc!

Obdoba španělského ptáčku do české kuchařky doletěl nejspíš až z daleké Andaluzie. Vaříval se na dvoře Rudolfa II., jehož matka, Marie Španělská si potrpěla na svou rodnou kuchyni. Proto do Čech přizvala kuchaře ze Španělska, kteří šlechtičně připravovali pokrmy z její rodné vlasti.

Šlo zejména o plněné telecí závitky, které byly považovány za někdejší andaluzskou specialitu. Podoba španělského ptáčka se pak různě „rozlítala“ a vznikly z ní všelijaké verze. Jedna spočívala v telecím mase plněném sardelkou a žemlí. V roce 1869 se španělský ptáček objevil v kuchařce Františky Hansgirgové, která ho popsala jako hovězí plátek potřený sardelkovou pastou a doplněný slaninou.

Španělský ptáček u nás zdomácněl díky matce císaře Rudolfa II. Zdroj: Profimedia

Španělé našeho ptáčka neznají

Dnes se španělský ptáček dělá z roštěnky, kterou kuchař nebo kuchařka plní anglickou slaninou, sterilovanou okurkou, párkem a vajíčkem. Dneska byste podobnou baštu našli ve španělské kuchařce pod názvem Filetes de ternera rellenos (což znamená plněné hovězí steaky). Zatímco ve Španělsku servírují k „ptáčkům“ brambory, případně brambory s mrkví, my Češi sázíme jednoznačně na rýži nebo knedlíky.

Španělský ptáček pro lenochy

Tady je návod z YouTube kanálu Těhotný kuchař:

O Češích se říká, že jsou vynalézaví. A to se projevilo i v receptu na španělské ptáčky. Ty klasické jsou pracnější, tím pádem spoustu lidí odradí. „Dnes není čas na nějaké vyvařování. Navíc já nejsem nějak zvlášť šikovný a představa, že budu balit nějaká závitky mě dvakrát neláká,“ říká zaměstnaný Vašek, který se dobře a rád nají. Na internetu proto odkoukal recept na „rozlítaného španělského ptáčka“ pro lenochy, který je chuťově stejný, ale zabere méně času. Chcete ho vyzkoušet i vy?

Rozlítaný španělský ptáček za méně peněz

Postup je jednoduchý: Zhruba 3 cibule si nakrájíte nadrobno. Do hrnce dejte lžičku másla a sádla. Zasypejte vše cibulí a posolte. Cibuli nechte zvolna restovat, než chytne zlatavý nádech. Pak jí podlijte vývarem a promíchejte. Postup zopakujte dvakrát nebo třikrát.

Jakmile cibule chytne tmavší barvu, přidejte do ní dvě lžíce hořčice a restujte ji do té doby, než se ze směsi odpaří ocet, který hořčice přirozeně obsahuje. Máte hotovo? Pak na pánvi orestujte nakrájenou anglickou slaninu a dejte ji bokem. Na výpeku pak osmahněte kilo hovězího krku, který jste předtím nakrájeli na plátky. Tohle maso je lahodné a pro přípravu španělských ptáčků stejně vhodné jako je třeba roštěná, která je o poznání dražší.

Klasický španělský ptáček se plní uzeninou, okurkou a vajíčkem. Zdroj: Profimedia

Základ pokrmu

Maso zprudka opečte. Cibulový základ znovu zahřejte, přihoďte do něj maso a orestovanou anglickou slaninu. Do pánve od masa nalijte vývar a nechte odvařit přípečky. Výslednou šťávu pak nalijte ke všem ingrediencím do hrnce. Omáčku osolte, opepřete, přikryjte pokličkou a vložte do trouby, kterou jste rozehřáli na 150 °C. Pečte směs tak dlouho, dokud maso nebude měkké. Čas čekání můžete využít na přípravu máslové jíšky. A nejen to. Uvařte a oloupejte tři vejce. Nakrájejte párky na půlkolečka. Buřty orestujte, aby byly šťavnatější a chutnější.

Omáčka různých chutí

Jakmile je maso hotové, zahustěte omáčku jíškou. Dejte do ní nakrájené a orestované buřty a nechte omáčku provařit. Na posledních deset minut vaření přidejte do omáčky nakrájený vajíčka a také a na kousky nasekanou kyselou okurku. Omáčku nechte znovu provařit. Podle potřeby ji dokořeňte solí či pepřem. Jídlo podávejte s knedlíkem, rýží či chlebem.

