Jak udělat rozmarýnové brambory: voňavé, křupavé zvenku a měkké uvnitř

Křupavé zvenku, hladké a měkké uvnitř. To jsou opékané brambory, které jsou navíc ovoněné lahodnou bylinkou - rozmarýnem. Tyto brambory můžete připravit jako přílohu k masu a zelenině nebo je povýšit na hlavní jídlo. Stačí, když je proložíte slaninou a měkkým kozím sýrem. Jak udělat rozmarýnové brambory?

Pečené brambory patří mezi jednu z nejoblíbenějších příloh. Typickou vůní a chutí nás svým způsobem vrací do dětství na chalupu k babičce a dědovi, s nimiž jsme na podzim pekli v popelu nenápadné hlízy.

Rozmarýn

Rozmarýn lékařský je známá bylinka, která je nejen pozoruhodnou léčivkou, ale také lahodným kořením. Má pronikavou vůni a chuť. Jeho domovinou je oblast Středomoří. Proto se hojně využívá v italské, španělské nebo francouzské kuchyni. V lidovém léčitelství je tato bylina známá již od starověku. Pozitivně působí na celou trávící soustavu. Zvyšuje tvorbu žaludečních a trávících šťáv a zamezuje pocitům plnosti. Rozmarýn také snižuje pocity únavy, zároveň však uklidňuje. Zvyšuje prokrvení pánevního dna a díky přírodním antioxidantům se může využít i jako prevence proti různým nádorovým onemocněním. Bylina také podporuje činnost jater, posiluje paměť a zlepšuje soustředění.

Rozmarýn lékařský je známá bylinka, která je nejen pozoruhodnou léčivkou, ale také lahodným kořením. Zdroj: Shutterstock.com

Dietní brambory

I když se to na první pohled nezdá, brambory jsou velice zdravé. Kromě vitamínu C obsahují také draslík, hořčík, vápník, železo a vitamíny skupiny B. Díky obsahu škrobu se o nich dlouho tvrdilo, že nepatří do redukční diety a že se po nich přibírá. Opak je ale pravdou. „Co do množství energie jde o dietní potravinu, protože 100 g brambor obsahuje pouhých zhruba 75 kcal. Pro srovnání: 100 g pšeničných těstovin nebo bílé rýže obsahují okolo 350 kcal. Nevýhodou brambor je ale jejich vysoký glykemický index, který se u vařených brambor pohybuje okolo 95,“ vysvětluje výživová poradkyně RNDr. Michaela Bebová. Proto je podávejte v kombinaci s bílkovinou, zeleninou a zdravými tuky.

Pečené brambory

Aby byly pečené brambory co nejdokonalejší, tedy zvenku křupavé, ale zevnitř měkké a hladké, je potřeba dodržet několik zásad. Na pečení se nejlépe hodí hlízy s menším obsahem škrobu. Proto v obchodě sáhněte po balíčku s bramborami varného typu A nebo B. Přebytečného škrobu, který bramborám částečně zabraňuje v křupavosti, se ještě zbavíte, když je zhruba 3-5 minut předvaříte. Důležité také je, aby se připravovaly při vysoké teplotě. Budou opravdu pečené a ne vařené až dušené. Troubu si tedy předehřejte na 220-230 °C.

Rozmarýnové brambory se hodí jako příloha k masu. Zdroj: OSDG/Shutterstock.com

Rozmarýnové brambory

Na pravé italské rozmarýnové brambory budete potřebovat 1 kg brambor, 50 g extra panenského olivového oleje, 4 větvičky rozmarýnu, 6 ks stroužků česneku a sůl. Toto množství je určené jako příloha pro 4 osoby. Brambory oloupejte, menší hlízy rozkrojte napůl, větší na čtvrtky. Poté kousky důkladně propláchněte pod tekoucí vodou a vhoďte je do vroucí osolené vody. Vařte přibližně 3 minuty. Spařené brambory nechte okapat a osušte je papírovou utěrkou. Dejte je do pekáče, polijte je olivovým olejem a posypejte rozmarýnem. Vše důkladně promíchejte, aby se brambory rovnoměrně obalily v oleji. Poté je urovnejte tak, aby se nepřekrývaly. Nakonec do pekáče vložte překrojenou a neoloupanou hlavičku česneku s cca 6 stroužky. Pečte na 220-230 °C 45 minut. Po 30 minutách je otočte, aby se opekly z obou stran. Hotové brambory štědře osolte a podávejte.

