Skvělý recept na rumové kuličky: Nemusíte je obalovat v kokosu, jsou lepší věci

Rumové kuličky jsou klasickou sváteční lahůdkou. Jsou rychle hotové, mají bohatou čokoládovou chuť a jemně voní po rumu. Vytvořit je můžete i přesto, že jste kuchař začátečník nebo nechcete zapínat troubu. Jaký je nejlepší recept na rumové kuličky?

Rumové kuličky pocházejí původně z Dánska. Tam se tomuto kakaovému cukroví říká Romkugler. S receptem přišli jako první pekaři, kteří měli problém s přebytkem pečiva a koláčů. Každý den se objevily nějaké zbytky, jež nebyly dost čerstvé na to, aby je na druhý den prodali. Proto přišli s chytrým plánem. Všechno nadbytečné pečivo namleli na strouhanku, tu smíchali s kakaem a trochou rumu. Vytvořili lepivé těsto, které pak obalovali v různých posypkách. Po odležení kuličky prodávali za nízkou cenu. Romkugler se rychle rozšířily do celého světa. V Maďarsku se tradičně obalují do cukru, v Kanadě do čokolády, u nás se doprostřed těsta vkládá rozinka a posypávají se kokosem. Zajímavostí je, že největší rumová koule na světě byla vytvořena v dánském Mejdalu 11. června 2017 a vážila 31 kg.

Lahodné těsto skvěle doplní také strouhané oříšky, moučkový nebo krystalový cukr, kakao, ale také cukrové sypání. Zdroj: wsf-s/Shutterstock.com

Barevné rumové kuličky

Rumové kuličky nemusíte obalovat pouze do kokosu. Jejich výhodou je, že jejich chuť můžete jemně pozměnit právě posypkou. Nemusíte se tak trápit s více druhy nepečeného cukroví. Lahodné těsto skvěle doplní také strouhané oříšky, moučkový nebo krystalový cukr, kakao, ale také cukrové sypání. Pokud si chcete vyhrát, můžete koule ještě potřít marmeládou a až pak je obalit. Luxusnější ráz dodá také kandované ovoce, které připevníte na vrch kuličky. Na první pohled tak vytvoříte malý dortík.

Rumové kuličky - recept

Na tradiční rumové kuličky jako od babičky budete potřebovat 200 g piškotů, 100 g cukru moučka, 4 lžíce rumu, 2 lžíce uvařené kávy (ne prášek), 100 g změklého másla a 5 lžic mletých oříšků. Nejdříve si rozsekejte na drobno piškoty. Pokud máte ořechy v celku, také je pomelte na drobno. Do mísy přidejte cukr, rum, uvařenou kávu a máslo. Všechny ingredience spojte do vláčného těsta. To pak nechte hodinu odležet v lednici. Pokud máte malé děti, rum nahraďte vodou a do těsta přidejte rumovou esenci. Z odpočinutého těsta vykrajujte lžičkou kuličky a ty pak obalujte ve vámi zvolené posypce. Hotové cukroví uložte do krabičky a dejte do lednice. Před samotným konzumováním je nechte při pokojové teplotě na chvíli povolit. Chuť a rumové aroma bude intenzivnější.

České kuličky s rozinkou

Mezi českou specialitu patří rumové kuličky s rozinkou uprostřed. Cukroví bude ještě vláčnější a šťavnatější. Alespoň den před tím, než budete rumové kuličky vyrábět, naložte rozinky do rumu. Napité ovoce pak nechte okapat, aby se do těsta nedostala další tekutina a napěchujte je doprostřed kuliček.

