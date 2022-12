Tradiční rybí polévka podle šéfkuchaře: Má skvělý trik pro famózní chuť

Rybí polévka by neměla chybět na žádné štědrovečerní tabuli. Pokud zatím nemáte žádný svůj oblíbený recept, uvařte si ji tak, jak to dělá věhlasný šéfkuchař Roman Paulus. Čeká vás doslova nezapomenutelný gurmánský zážitek.

Tradiční štědrovečerní polévka z kapra je úžasnou pochoutkou, která je navíc velmi jednoduchá na přípravu. Vystačíte si s kaprem, zeleninou a kořením. Zároveň se jedná o zdravé sváteční jídlo, které není na stole každý den. Zkuste ji tentokrát podle receptu ostříleného gurmána. Jeho rybí polévka je hustá, sytá a neodolatelná.

Držte se českých tradic a uvařte si tu nejlepší vánoční rybí polévku z kapra. Zdroj: profimedia.cz

Připravte si kapra a dejte ho vařit

Začněte tím, že si kapra vykucháte a oddělíte od těla hlavu a ploutve. Vyřízněte samozřejmě i žábry a dejte pozor, aby nevytekla žluč, vývar by pak byl nechutně hořký. Očistěte vyjmuté vnitřnosti jako jikry, mlíčí a játra a dejte si je prozatím do chladničky.

Hlavu a ostatní ořez řádně propláchněte pod tekoucí vodou a vložte je do připraveného hrnce se studenou vodou. Přidejte divoké koření, tedy směs nového koření, černého pepře a bobkového listu, 1 cibuli a 200 g kořenové zeleniny, tedy mrkve, celeru, petržele. Budoucí vývar lehce osolte a vařte asi 1,5 hodiny.

Orestujte zeleninu na másle

Mezitím si v pánvi na rozehřátém másle opečte dozlatova 200 g květáku rozdělaného na malé růžičky a 200 g kořenové zeleniny nakrájené na kostičky. Po chvíli přisypte i pokrájenou cibuli a česnek. Jakmile bude zelenina hotová, přendejte ji do misky a hrnec ještě použijte k přípravě jíšky. Vložte na dno kousek másla a orestujte na něm 30 g hladké mouky do zlatava. Ještě do horké jíšky vlijte vychladlý rybí vývar a vařte tak 20 minut.

Velké finále s máslovými krutonky a petrželkou

Následně vložte do vývaru orestovanou zeleninu, dosolte, opepřete a dochuťte strouhaným muškátovým oříškem. Z vařeného kapra oberte maso a zbavte ho kostí. Přidat můžete i syrové pokrájené mlíčí a jikry, které ještě chvíli povařte. Nyní si nakrájejte na kostičky rohlíky a opečte je dozlatova na lžíci rozpuštěného másla. Na závěr zjemněte polévku smetanou a podávejte ji s čerstvě nakrájenou petrželkou a opečenými máslovými krutonky.

V čem tkví fígly šéfkuchaře?

Doporučuje využít řádnou dávku zeleniny, tak žádné troškaření! A kromě odřezků a hlavy dává do polévky vařit i pěkný kus masa z ocasní části ryby. Zahušťuje jen moukou a mlíčí a jikry zaváří přímo v polévce. Také hlídá barvu jíšky, aby měla zlatavou barvu.

Rybí polévku z kapra byste si měli dopřát i během roku. Kapr má totiž velmi lehce stravitelné maso, patří do kategorie středně tučných ryb. Zdroj: Shutterstock.com / specnaz

Kapří polévka nejen na Vánoce

Rybí polévku z kapra byste si měli dopřát i během roku. Kapr má totiž velmi lehce stravitelné maso, patří do kategorie středně tučných ryb. Zároveň obsahuje celou řadu minerálních látek, bílkovin a vzácné omega-3 mastné kyseliny.

Zkusit můžete i další variace rybích polévek

Rybí polévku si můžete zpestřit a ozvláštnit. Lze totiž různě experimentovat a přidávat různé druhy koření a zeleniny. Zajímavé chuti docílíte například čerstvým koprem, který vmícháte namísto petrželky. Polévku můžete připravovat i z lososa či tresky, pokaždé tak bude jiná.

Zdroje: www.kuchynelidlu.cz, www.podcasty.seznam.cz, www.vitalia.cz