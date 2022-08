Přebytky rybízu: 4 skvělé věci, co s nimi udělat a moc se nenadřít

Co dělat se spoustou rybízu? Pokud se vám letos dařilo a rybízové keříky jsou obsypané plody, pak se rozhodně může hodit několik tipů na to, co s ním. Rybíz je oblíbené ovoce, ze kterého se nejčastěji připravují marmelády a šťávy, ale možností je mnohem víc, a to i takových, u nichž se nezapotíte. Máme tu něco pro všechny.

Zdroje: www.diversivore.com, www.prozeny.cz

Rybízová marmeláda je jednoduchá klasika

Příprava marmelády z rybízu není nijak složitá. Podívejte se na krátké video a hned vám bude jasné, že nejvíc času strávíte odšťavňováním rybízu, abyste jej zbavili semínek. Pozor! Vždy si buďte jistí tím, jaký přístroj na odšťavňování použijete. Většina kuchyňských odšťavňovačů je nevhodná pro rybíz, a proto se stále používají manuální mlýnky. Tak jako v tomto videu.

Na šťávu z 1 kg ovoce budete potřebovat zhruba 1 kg cukru a 1 balíček želírovacího cukru. Postupujte podle návodu na obalu a nemůžete se splést.

Jogurtové muffiny s rybízem

Rybíz je ovoce, a proto nejčastěji končí ve sladkém pečivu. Nejčastěji se s ním setkáte v bublaninách a piškotech, ale velmi chutný je také v jogurtových muffinech. Nebo použijte velkou formu či plech, to už je na vás. Příprava i pečení jsou raz dva hotové a jogurtové muffiny už nemusíte ničím dekorovat.

Co budete potřebovat?

½ hrnku plnotučného jogurtu

½ hrnku oleje

1 hrnek krystalového cukru

3 velká vejce

1 ½ hrnku polohrubé mouky

2 lžičky kypřicího prášku

1 hrnek kuliček rybízu

špetku soli a trošku nastrouhané citronové kůry na ovonění

Jak na to?

Troubu předehřejte na 180 °C a formu na muffiny vyložte papírovými košíčky, pokud je používáte.

Ve velké míse dobře promíchejte jogurt, olej, cukr a vejce, až je cukr zcela rozpuštěný. Pak přidejte mouku, kypřicí prášek, sůl a citronovou kůru. Opět dobře promíchejte a naplňte formičky, ale jen do dvou třetin, protože se těsto zvedne během pečení. Před vložením do trouby ozdobte kuličkami rybízu. Pečte 25 až 30 minut podle velikosti formiček. Po upečení nechte vychladnout a servírujte.

Připravte si rybíz na způsob brusinek. Zdroj: WildStrawberry / Shutterstock

Rybíz jako brusinky

Nejste milovníky sladkého, ale stejně chcete rybíz použít? Připravte jej na způsob brusinek. Takto zpracovaný rybíz pak můžete použít třeba na svíčkovou.

Jaké ingredience budete potřebovat?

1 kg červeného rybízu

1 hrnek vody + ½ hrnku vody

1 hrnek octa

650 g cukru

5 hřebíčků

1 skořici vcelku

Jak na to?

Hrnek vody a hrnek octa přiveďte k varu a touto horkou tekutinou přelijte rybíz. Rybíz nechejte v tekutině zhruba půl hodiny. Pak sceďte a ponechejte si jen kuličky rybízu.

Do hrnce přidejte ½ hrnku vody, všechen cukr, koření a začněte směs zahřívat. Pak přidejte i rybíz a bez míchání povařte asi 10 minut. Ještě horkou směsí naplňte čisté uzavíratelné sklenice a otočte je dnem vzhůru.

Rybízový gin či vodka jsou neotřelým zpestřením či dárkem. Zdroj: Tatiana Vorona / Shutterstock

Rybíz může být i chlapská záležitost

Je to taková frajeřinka na závěr, ale třeba vás nečekaně potěší. Pro milovníky tvrdého alkoholu je tu také jeden velmi jednoduchý tip, co si počít s rybízem. Rybíz se výborně hodí na ochucení ginu nebo třeba vodky. Takový alkohol si můžete dopřát vy nebo lahvinku věnovat známým k různým příležitostem.

Co budete potřebovat? Je to extrémně jednoduché. Na hrnek zvoleného alkoholu bude potřeba zhruba půl hrnku jemně pomačkaného ovoce. Stačí v hrnku lžičkou rybíz jemně pomačkat, aby bobulky popraskaly a šťáva se mohla lépe smíchat s alkoholem. Obě suroviny dejte do uzavíratelné nádoby, promíchejte a nechejte měsíc macerovat. Můžete čas od času sklenicí protřepat a na závěr je nutné tekutinu dobře přefiltrovat, nalít do pěkné láhve a máte hotovo!