Rychlá a fantastická rybízová bublanina: Za pár minut servírujete

Rybíz je sám o sobě poměrně dost kyselý, a proto se více než na přímou konzumaci hodí na další zpracování. Výborná a naprosto jednoduchá je například rybízová bublanina, která je rychle hotová a nadchne všechny, kterým ji naservírujete.

Léto je obdobím šťavnatého ovoce, které nám nabízí naše zahrada. Úroda ale často bývá mnohem větší, než jsme schopni rychle zkonzumovat, a tak se mnozí pouští do zavařování, výroby marmelád a do pečení. Vzhledem k venkovním teplotám, během kterých se asi jen málokomu chce trávit hodiny v kuchyni u horké trouby, jsou populární hlavně jednoduché a rychlé recepty. A nejoblíbenějším letním moučníkem je bezesporu bublanina. Dokonale chutná například s rybízem.

Dokonalé lité těsto

Příprava bublaniny je velmi jednoduchá, a to hlavně proto, že vlastně stačí jen všechny ingredience vyšlehat společně v jedné míse, nalít na plech, nasypat ovoce a dát péct. I když i kynuté ovocné koláče chutnají skvěle, s kynutým těstem se v horku nechce pracovat snad nikomu.

Aby ale byla i jednoduchá bublanina co možná nejlepší, je třeba se při její přípravě držet několika málo rad. V první řadě je nutné zmínit, že musíte pracovat se surovinami, které mají všechny stejnou teplotu.

Možná jste se i vy setkali s tím, že se těsto při pečení srazilo a ve výsledku nebylo k jídlu. Pravděpodobně se tak stalo proto, že jste pracovali s vejci či mlékem přímo vytaženými z chladničky. Všechny suroviny, které běžně skladujete v chladničce, proto vyndejte na kuchyňskou linku alespoň 30 minut předtím, než se pustíte do pečení. Díky tomu budou všechny použité ingredience pokojové teploty.

Na bublaninu vyšleháme do pěny vejce s 200 gramy cukru. Zdroj: shutterstock.com

Vždy myslete na to, že je třeba nejdříve smíchat v jedné míse tekuté suroviny (případně s cukrem) a v druhé nádobě suché suroviny. Jen tak zajistíte, že se například prášek do pečiva dobře rozprostře do celého těsta. Až poté suchou a tekutou část spojte.

I když se možná jen snažíte ušetřit čas, nikdy nevkládejte plech s těstem do trouby, která není řádně vyhřátá. Pokud tak učiníte, hrozí, že koláč v troubě nesprávně „vyběhne”, případně „nevyběhne” vůbec.

Rybízová bublanina s drobenkou

Drobenka krásně vyváží kyselost rybízu. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

300 gramů černého rybízu (lze použít i červený)

420 gramů polohrubé mouky

200 gramů cukru krupice

2 vejce

250 mililitrů mléka

125 mililitrů oleje

1 balíček kypřícího prášku

40 gramů polohrubé mouky

40 gramů másla

80 gramů krupicového cukru

Postup:

V první řadě si v jedné míse smícháme polohrubou mouku s kypřícím práškem. V jiné míse vyšleháme do pěny vejce s 200 gramy cukru, přidáme olej a mléko. Obě části těsta si dáme na chvíli stranou a připravíme si z polohrubé mouky, másla a 80 gramů krupicového cukru drobenku.

Obě části těsta, tedy suchou a tekutou, si spojíme a dobře prošleháme. Těsto nalijeme do vymazaného a vysypaného plechu, rovnoměrně jej poklademe rybízem a všechno zasypeme připravenou drobenkou. Plech vložíme do trouby vyhřáté na 170 °C a pečeme zhruba 50 minut. Nakonec propečenost koláče zkontrolujeme špejlí. Je-li bublanina upečená, vyndáme ji z trouby a necháme zchladnout. A můžeme servírovat.

