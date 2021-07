Nejlepší jahodovo-rybízová buchta. Vynikající zapomenutý recept našich babiček

Na zahradě dozrávají sladké jahody a trošku kyselé rybízy, které se skvěle hodí na pečení. Vyrobte si lahodnou jahodovo-rybízovou buchtu podle tradičního receptu. Zaručujeme, že si pochutná celá rodina.

Ovocné buchty patří k létu. Kdo by nemiloval kombinaci sladkého cukru, hořké kávy a pohledu do zeleně. Recept je bleskový a zabere vám minimum času.

Rybíz a jahody – zajímavosti

Než se vám buchta upeče, můžete si přečíst pár zajímavostí o oblíbeném ovoci. Rybíz se pěstuje od 15. století. Červený se k nám dostal z Francie a Anglie. Černý naopak pochází ze severní Asie. I když bobulky rybízu připomínají rybí jikry, jeho název s rybami nemá nic společného. Pochází z arabského názvu pro druh reveně, z něhož Arabové připravovali sirup. Toto slovo pak zkomolili Španělé a vznikl tak rybíz. Jahody jsou oproti rybízu mladou plodinou. Na území Čech se začaly pěstovat až v 19. století. Díky své skvělé chuti se však velice rychle rozšířily a získaly si srdce nejednoho zahrádkáře a konzumenta. Ti možná nevědí, že nejí plody ani bobule, ale zbytnělé květní lůžko. Vlastní plody jsou malá zelená zrníčka na červené slupce.

Červený rybíz má desítky odrůd, můžete si vybírat Zdroj: Kristina Prostofoto / Shutterstock

Jahodovo-rybízová buchta

Tento recept možná znala i vaše babička. Kombinace sladkých jahod a kyselého rybízu je jednoduše dokonalá.

Budete potřebovat:

150 ml plnotučného mléka, 22 g čerstvého droždí (1/2 kostky), 1 lžíci třtinového cukru, 2 vejce, 1 lžičku mořské soli, citronovou kůru, 100 g rozpuštěného másla (ne horkého) + na vymazání formy, 300 g hladké mouky, asi 400 g ovoce (rybíz a jahody)

Na drobenku si připravte:

80 g másla, 80 g třtinového cukru a 80 g polohrubé mouky

Jahodovo-rybízová buchta – postup

Nejprve si připravte kvásek. Do vlažného mléka rozdrobte droždí, vmíchejte cukr a nechte bobtnat 5 minut. V míse utřete vejce s cukrem, solí a citronovou kůrou. Vmíchejte rozpuštěné máslo, mouku a kvásek. Vypracujte hladké nelepivé těsto. To nechte odpočinout cca 45 minut. V průběhu kynutí ho dvakrát propracujte. Pekáč vymažte máslem, zasypte moukou a nalijte nakynuté těsto. Na něj nasypte rybíz a jahody. Nyní si připravte drobenku. Všechny ingredience vložte do misky a prsty „udrolte“ malé hroudičky. Ty nasypte na ovoce. Buchtu pečte při 170 °C asi 35 minut dozlatova.

Buchta je kynutá. Zdroj: Grazziela/Shutterstock.com

Jak buchtu podávat

Sladkou tečku si můžete dát k odpolední kávě nebo čaji. Tradičně se však tato buchta servírovala s hrnkem vlažného mléka. Dětem můžete udělat kakao a vychladit ho v ledničce.