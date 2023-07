Moje babička dělala každé léto tenhle rybízový džem. Měla tajnou ingredienci

Rybízový džem patří k těm vůbec nejoblíbenějším. Receptů, jak ho připravit, najdete celou řadu. Je ale pravdou, že ten nejchutnější rybízový džem připravovaly naše babičky. Kromě samotného rybízu a cukru do něj totiž přidávaly jednu ingredienci, která z džemu učinila naprosto bezkonkurenční pochoutku.

Výroba džemů je v mnoha domácnostech v plném proudu. Kromě jahod, meruněk, třešní anebo třeba borůvek je velmi populární i džem z rybízu. Pokud jej děláte pravidelně každé léto, svou chutí už vás asi nijak nepřekvapí. Věděli jste ale, že ho s pomocí jedné ingredience můžete povznést na ještě vyšší úroveň?

Rybízový džem patří k těm nejpopulárnějším zavařeninám. Zdroj: Shutterstock

Jak správně zavařovat

Ještě předtím, než začnete plnit sklenice lahodným ovocem, se rozhodně vyplatí oprášit si pár zásadních rad a tipů. V první řadě dbejte na to, aby všechny zavařovací sklenice byly dokonale čisté. Ideálně je sterilizujte v horké vodě nebo v troubě. Ne ale jen samotné sklenice, také víčka a případně i gumičky. Jakmile bude sklenice špinavá, velmi rychle se na vašem džemu začne tvořit plíseň. V takém případě pak můžete džem rovnou vyhodit. I když mají někteří za to, že stačí plíseň pouze seškrábnout a zbytek džemu je naprosto bezpečný ke konzumaci, opak je pravdou. Džemu s plísní se musíte nekompromisně zbavit. Stejně tak vyhoďte i zavařeninu, jejíž víčko je před prvním otevřením vypouklé.

K výše zmíněným radám se vyplatí připomenout si také to, že není radno džem při vaření ochutnávat vařečkou, kterou džem mícháte. Tak do něj totiž můžete zanést celou řadu bakterií, které později džem znehodnotí. Pokud chcete ochutnat, jestli je džem dostatečně sladký, vezměte si čistou lžíci.

Babiččin rybízový džem s mátou

Už naše babičky do rybízového džemu přidávaly mátu. Ta mu totiž dodá svěžest a krásně se snoubí s kyselou chutí rybízu.

Na 4 středně velké sklenice budete potřebovat 1500 gramů rybízu. Rybíz omyjte, očistěte a dejte ho do dostatečně velkého hrnce. Přilijte k němu 100 mililitrů čisté vody, přiveďte k varu a vařte rybíz zhruba 5 minut. Během toho jej míchejte a pokuste se ho vařečkou co nejvíc rozmělnit. Poté rybíz přes cedník přelijte do jiného hrnce a a snažte se ještě ze slupek vymačkat co nejvíce šťávy.

Ke šťávě přisypte 800 gramů cukru krupice a přilijte šťávu z 1 citronu. Přiveďte k varu, přidejte 8 nasekaných snítek máty a vařte zhruba 1 minutu.

Rybízový džem je plný antioxidantů a vitamínu C. Zdroj: Shutterstock.com

Aby se džem povedl

Po 1 minutě pomocí děrované naběračky vyberte mátu a snažte se také sbírat pěnu, která se bude na hladině tvořit. Připravte si malý talířek, který jste předtím vložili na pár minut do chladničky, a nalijte na něj trochu džemu. Pokud se při naklonění talířku džem nerozlévá, je hotovo. Pokud ano, vařte ho delší dobu. Pak už jen džem nalijte do čistých zavařovacích sklenic, pevně je uzavřete víčkem a ihned otočte sklenice dnem vzhůru. Takto ponechte džem přes noc a druhý den jej můžete uložit do chladna.

TIP: Namísto máty můžete použít například i bazalku či tymián. Džem tak dostane poněkud netradiční, avšak velmi zajímavý nádech.