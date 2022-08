Rybízový letní vánek: Sněhová čepička tento koláč dovádí k dokonalosti

Nevíte, co s úrodou rybízu a nechcete trávit čas v kuchyni s výrobou marmelády? Zkuste si z něj připravit šťavnatý koláč, který se skvěle hodí k ledové kávě během horkého nedělního odpoledne. Není přitom třeba obávat se, že bude koláč kvůli rybízu příliš kyselý. Křupavá sněhová krusta se totiž s kyselým ovocem dokonale snoubí.

Rybíz patří k ovoci, po kterém ne úplně každý touží. Je totiž poměrně dost kyselý, a tak se k přímé konzumaci nehodí. Naštěstí existuje velké množství způsobů, jak ho dále zpracovat, aby vaše úroda nepřišla vniveč. Většinou rybíz končí v marmeládách a kompotech. Dá se z něj ale například připravit také vynikající omáčka k masu. Dokonale se hodí i do koláčů, kde je třeba jej ale dostatečně dosladit, abyste při podávání nemuseli koukat na šklebící se tváře svých hostů.

Drobenka, nebo sněhová čepice

Do pečení rybízového koláče se pustili mnozí. Kvůli kyselé chuti plodů tohoto ovocného keře se ale pravděpodobně koláč na stole už nikdy znovu neobjevil. Byla by ale škoda tento moučník zatracovat. Až se příště pustíte do jeho pečení, myslete na to, že je třeba rybíz dobře zkombinovat s cukrem, aby se chutě vyvážily a vytvořily tak sladkokyselé osvěžení.

Koláč osladí i drobka. Tradičně se připravuje jen z másla, mouky a cukru. Zdroj: Shutterstock

Jednou z variant je drobenka neboli žmolenka, kterou můžete navrch koláče rovnoměrně nasypat. Nejenže koláč dosladí, ale dodá mu také krásnou křupavost. A obdobně funguje i lahodná a jemná čepice ze sněhu a cukru. Díky ní bude koláč chutnat i skvěle vypadat. Navíc bude působit mnohem lehčeji než v případě drobenky.

Rybízový koláč se sněhem

Rybízový koláč se sněhem je tak akorát sladký a tak akorát kyselý. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

Na koláč

250 gramů hladké mouky

100 mililitrů oleje

3 žloutky

2 lžičky prášku do pečiva

100 mililitrů kefíru

120 gramů moučkového cukru

Na sněhovou čepici

3 bílky

200 gramů moučkového cukru

300 gramů rybízu

Postup:

V první řadě si zapneme troubu a necháme ji vyhřát na 180 °C. Vezmeme si větší mísu, ve které vyšleháme žloutky s moučkovým cukrem do husté pěny. Až se tak stane, vmícháme také prosátou mouku, olej, kefír a prášek do pečiva.

Těsto, které nám vzniklo, nalijeme do vymazané a vysypané dortové formy (ideálně o průměru 25 centimetrů). Formu vložíme do trouby a pečeme 12 minut.

Zatímco se nám peče korpus, vyšleháme si v čisté míse z bílků sníh do polotuha. V tu chvílí do něj začneme postupně zašlehávat moučkový cukr, dokud nebude sníh skutečně pevný. Pokud metly po vytažení zanechávají špičky, je hotovo. Do tuhé bílkové směsi vmícháme opláchnutý rybíz.

Z trouby vyndáme předpečený korpus a sníh na něj rovnoměrně rozetřeme a formu vložíme zpátky do trouby. Nejdříve pečeme koláč 10 minut při nastavené teplotě 180 °C, na dalších 20 minut pečeme při snížené teplotě 160 stupňů. Jakmile sněhová čepice získá narůžovělou barvu, je hotovo. Koláč necháme zcela vychladnout a pak už si jen užíváme jeho lahodnou chuť.