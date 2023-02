Bavorská sekaná: Vynikající s omáčkou i jen tak na chleba. Postup krok za krokem

Bavorská sekaná se od té, na kterou jsme všichni zvyklí, v mnohém liší. Je totiž naprosto jemná a zároveň voní po různých druzích koření a celý postup její přípravy je tak docela jiný. Rozhodně se ale vyplatí ji vyzkoušet. Chutná totiž skvěle!

Zatímco na klasickou sekanou je třeba jen smíchat mleté maso s kořením, zeleninou a strouhankou, příprava bavorské sekané je poněkud složitější. I tak se ale vyplatí se do ní pustit. Bavorská sekaná, známá také jako Leberkäse, je totiž naprosto božská. Je krásně jemná, protože se maso do ní mele na zcela hladké pyré. Díky tomu má pak strukturu jemného salámu.

Složení bavorské sekané

Klasická sekaná se často připravuje buď z mletého hovězího či vepřového masa. Případně mixu obou. Do bavorské sekané se ale přidává také vepřové nevyškvařené sádlo, které jí dodá hladkou konzistenci a také pozvedne její chuť. Všechno maso se pak společně mele v kuchyňském robotu a přidávají se do něj další ingredience jako sůl, bílý pepř, tymián, muškátový oříšek či zázvor. Nedílnou součástí směsi je také ledová tříšť. Ta se do sekané přidává proto, aby bylo možné masovou směs dobře rozmixovat a teplo z mixéru nenarušilo strukturu masa.

Skvělá bavorská sekaná

Na přípravu bavorské sekané budete potřebovat kuchyňského robota a také hlubší formu na srnčí hřbet. Oproti klasické sekané je totiž ta bavorská před upečením dost tekutá, a tak je třeba ji péct ve formě, který udrží požadovaný tvar.

Na úplném začátku vaření si nakrájejte najemno 1 velkou cibuli. K té prolisujte 2 velké stroužky česneku a také 1 velkou lžičku strouhaného zázvoru. Pak si vezměte 400 gramů vepřového nevyškvařeného sádla a nakrájejte jen na menší kostky. V dalším kroku přijde na řadu kuchyňský robot. Do něj dejte nakrájené sádlo a také 300 gramů mletého hovězího masa a 300 gramů mletého vepřového masa.

Obě masa by měla být libová. Nezapomeňte, že tuk do sekané dostatečně dodá sádlo. Přidejte 5 lžic ledové vody a také asi 2 lžíce ledové tříště. Maso krátce mixujte, aby se všechny druhy masa spojily. Následně k němu přidejte nachystanou cibuli, česnek a zázvor a přisypte 20 gramů soli, 1/2 lžičky bílého pepře, 1/2 lžičky majoránky, 1/2 lžičky tymiánu a 1/2 lžičky muškátového oříšku.

Nesmí chybět také 25 gramů škrobu, 25 gramů mouky a 1/2 lžičky prášku do pečiva, aby sekaná pěkně vyběhla. Znovu přisypte asi 2 lžíce ledové tříště a opět mixujte. Tentokrát do doby, dokud se obsah mixéru nepromění v hladké pyré.

Pečení bavorské sekané

Formu na srnčí hřbet vystelte pečicím papírem, jinak byste z ní sekanou asi nikdy nedostali. Pak do formy nalijte připravenou masovou směs a na povrchu do ní tupou stranou nože udělejte několik zářezů. Ty nejenže na upečené sekané dobře vypadají, ale slouží i k tomu, aby sekaná během pečení nepopraskala. Sekanou vložte do trouby vyhřáté na 150 stupňů Celsia a pečte ji zhruba 70 minut.

Hotovou sekanou nechte krátce vychladnout a můžete podávat. Chutná skvěle například s bramborovou kaší anebo opečeným bramborem. Vůbec nejvíce si ji ale užijete tak, jak se podává v Bavorsku. Tedy v housce s hořčicí.