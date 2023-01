Citronová babeta: Takhle jsme ji dělali za socialismu. Voňavá a nadýchaná

Upečte si doma vzpomínku na dětství. Může to být třeba citronová babeta, na kterou dnes v obchodě už narazíte jen málokdy. Můžete také vyzkoušet několik variant, lehoučkému moučníku totiž sluší nejen vůně a chuť citrusů, ale také zázvoru.

Retro moučník se vrací: Citronová babeta

Pamatujete si na citronovou babetu z dětství? Ač není jisté, zda tento průmyslově vyráběný moučník, obsahoval opravdový citron, vy si můžete upéct babetu se skutečně příjemným, jemným a svěžím citronovým aroma.

Babeta byla velmi nadýchaná a vždy prodávaná v hliníkové hluboké misce, ve které byla také upečená. Tato miska zároveň chránila hotový výrobek, protože vzhledem k jeho křehkosti a kyprosti by se při manipulaci okamžitě poškodil.

Babeta je jemná a kyprá. Zdroj: Billion Photos / Shutterstock

Díky misce to bylo také jídlo ideální na různé výlety, ale posloužila dobře také jako jednoduchá snídaně, protože byla oblíbená u dětí i dospělých. Byl to moučník velmi jemný, sladký, ale ne příliš. I když se dá říct, že byla babeta oblíbená vesměs všemi, byla obyčejná, kupovaná a nijak zvlášť zdobná, než aby se podávala hostům podobně jako bábovka ke kávě nebo čaji.

Jak si připravit domácí verzi tohoto skvělého moučníku?

Domácí citronová babeta

Kyprou a jemnou citronovou babetu si můžete jednoduše upéci doma. Nemusíte k tomu mít hliníkovou misku, nicméně forma s vyšším okrajem je rozhodně plus. Pamatujte, že v tomto receptu bezpodmínečně musíte vyšlehat bílky a přidávat sníh až na konec. Jinak by babeta nebyla nadýchaná jako obláček a ztratila by veškeré kouzlo.

Receptů je celá řada a nutno dodat, že oproti verzi ve videu se často používá směs hladké mouky a vanilkového pudinkového prášku. Pokud se setkáte s receptem, který používá škrobovou moučku, přidejte i nepatrné množství vanilkové esence nebo opravdové vanilky.

Jak vyšlehat tuhý sníh z bílků? Zdroj: Africa Studio / Shutterstock

Citron a alternativy ochucení babety

Do babety rozhodně patří citron! Kupte bio citron, respektive chemicky neošetřený, abyste mohli přidat bez problému nejen šťávu, ale i kůru tohoto citrusu. Nahradit jej můžete limetkou či pomerančem, jehož aroma je však maličko těžší než citronové. Autorka videa také doporučuje nastrouhat do těsta trochu čerstvého zázvoru.

Babeta je od jakživa citronová, ale doma si ji můžete ochutit i pomeranči, limetkami nebo zázvorem. Zdroj: photographyfirm / Shutterstock.com

Babeta bývá obvykle jen poprášená moučkovým cukrem, pokud však toužíte po brilantnější citrusové chuti, můžete ji polít citronovou polevou.

Protože je babeta velmi křehká, doporučuje se formu na pečení vymazat a vysypat strouhankou. Hrubší strouhanka totiž nepřilne tak dobře jako mouka, která se jinak běžně používá a babetu lze jednodušeji vyklopit, bez toho, aby se moučník v půlce přetrhl.