Rychlá cuketová omáčka na špagety: Tajný recept italských šéfkuchařů

Všude samé cukety! Pokud je to i váš případ a už nevíte, jak úrodu ze zahrádky zpracovat, vyzkoušejte rychlou omáčku na těstoviny. Italští šéfkuchaři ji často připravují i v těch nejlepších restauracích. Má totiž báječnou chuť a je hned hotová.

Ještě než se pustíte do vaření, je nutné cukety před vařením připravit. Jak postupovat? Řiďte se následujícími radami a rozhodně nepřeskakujte některé kroky.

Možná je zbytečné připomínat, že cukety se musí důkladně opláchnout pod tekoucí vodou, abyste odstranili nečistoty, a to i v případě, že je budete loupat. Poté teprve odkrojte oba konce. Některé receptury vyžadují cuketu loupat, ale není to bezpodmínečně nutné, pokud je cuketa mladá a slupka je měkká. Starší a větší cukety mohou mít tvrdou slupku a větší semínka. Držte se receptu, ale pro vaření lze cuketu nakrájet nebo nastrouhat různými způsoby. Můžete ji nakrájet na kostičky, na plátky nebo nudličky. Nastrouhat lze jak najemno, tak nahrubo, to v případě, že cuketu budete používat do omáček nebo dušených pokrmů. Pečete-li cuketu, nakrájejte ji na větší kousky. Důležitým krokem je cuketu osolit a nechat ji několik minut odstát. Vyloučí se tak nadbytečná vlhkost. To oceníte zejména v případě, že zeleninu používáte do náplní, nebo když chcete, aby zůstala křupavější. Větší cukety určitě zbavte semínek, nejsnazší je vydlabat je lžičkou. Semínka obsahují více vody, takže výsledný pokrm bude méně vodnatý a získá lepší konzistenci.

Pro pečení či grilování nakrájejte cukety podélně. Zdroj: Profimedia

Cuketová omáčka s těstovinami

K vaření italské cuketové omáčky budete potřebovat asi 400 g těstovin, 650 g menších cuket, čerstvou bazalku a sůl dle chuti, dvě lžíce extrapanenského olivového olej, stroužek česneku a pepř na dochucení. Do velkého hrnce dejte nejprve vařit vodu na těstoviny. Pozor, italští šéfkuchaři přidávají sůl do vody, až když se začne vařit! Mezitím omyjte a osušte cukety, oloupejte je a poté nastrouhejte nahrubo. Osolte je a nechte odstát.

Do větší pánve nalijte olej a zahřejte ho na mírném ohni spolu s oloupaným stroužkem česneku. Jakmile se olej zahřeje, vyjměte česnek a přidejte nastrouhané a vymačkané cukety. Osolte, opepřete a za občasného míchání vařte zhruba 5 až 6 minut. Těstoviny uvařte ve vroucí vodě dle návodu na obalu a přendejte z hrnce do pánve, ideálně naběračkou s otvorem. Těstoviny neceďte. Do pánve s cuketou přidejte asi dvě lžíce vody z těstovin, vše promíchejte a asi dvě minuty povařte. Podávejte ozdobené bazalkou.

Cuketová omáčka po česku

Všímaví čtenáři jistě postřehli, že v italském receptu není cibule. I když se bílá sladká cibule v italské kuchyni často používá, pro rychlý letní recept s cuketami se do receptu nepřidává. Pokud však máte rádi omáčky připravované na cibulovém základu, vyzkoušejte cuketovou omáčku po česku v následujícím videu.

