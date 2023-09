Desetiminutová jablková bábovka: Žádná drobivka, rozplývá se na jazyku

Bábovka je snad tím nejtypičtějším českým moučníkem a je velmi oblíbená prakticky v jakékoliv variantě. Často se ale stává, že je po upečení poměrně suchá až dusivá. K tomu ovšem nikdy nedojde v případě jablečné bábovky, která si díky nastrouhaným jablkům vždy uchová neodolatelnou vláčnost.

Přestože je bábovka velmi rozšířená a do její přípravy se pravidelně pouští snad každý, jen málokdo ji umí upéct správně. Nezřídka kdy se pak stává, že je sice bábovka po chuťové stránce vynikající, ale je vysušená a je prakticky nemožné ji zkonzumovat bez šálku kávy nebo čaje. To se ale nikdy nestane v případě jablečné bábovky, která je zkrátka ve všech směrech naprosto báječná.

Podrobný postup, jak upéct skvělou jablečnou bábovku, najdete ve videu Českého rozhlasu na YouTube:

Tajemství dokonalosti

Ještě předtím, než se pustíte do samotného míchání těsta, vyplatí se oprášit si pár pravidel, které vás dovedou k tomu nejlepšímu výsledku. V první řadě je třeba dávat pozor na teplotu jednotlivých surovin, které budete do bábovky používat. Vejce, mléko a případně také máslo nebo smetanu vždy vyndejte z chladničky s dostatečným předstihem. Jinak totiž hrozí, že po smíchání se surovinami pokojové teploty vzniknou v těstě hrudky. Nezapomeňte také mouku do těsta prosít přes síto.

Nespěchejte

Při pečení bábovky se rovněž nevyplácí spěchat. S vyšleháváním vajec s cukrem si dejte opravdu na čas a dbejte na to, aby z nich vznikla opravdu hustá a bohatá pěna. I to se totiž podepíše na tom, jak moc bude bábovka nadýchaná.

Aby byla bábovka krásně nadýchaná, je třeba jí věnovat trochu více času. Zdroj: markoflex / Shutterstock.com

Tuk či sádlo

Jakmile vymícháte dokonalé těsto, je třeba ho nalít do řádně vymazané a vysypané formy na bábovku. Při vymazání používejte spíše rostlinný tuk nebo sádlo. Spousta lidí používá v dobré víře máslo, pravda je ale taková, že máslo se při pečení rychle přepaluje a bábovka pak nemusí jít jednoduše vyklopit. Na vysypání používejte hrubou mouku nebo třeba strouhaný kokos.

Pozor na teplotu

Bábovku vždy pečte při 160 °C, v mnoha receptech se uvádí teplota 180 °C ta už je ale na bábovku poměrně vysoká. Děje se pak to, že bábovka v troubě zvenku tmavne, ale uvnitř zůstává syrová.

Aby vám bábovka dobře povolila, přiložte na dno mokrý hadr. Zdroj: Profimedia

Jablečná bábovka

Rozbijte 3 vejce a oddělte bílky od žloutků. Ke žloutkům přidejte 3/4 hrnku krupicového cukru a 1 sáček vanilkového cukru. Žloutky s cukrem vyšlehejte do husté pěny. Pak k nim přidejte 1 a 1/2 hrnku nastrouhaných jablek, 2 hrnky hladké mouky, 1/2 hrnku oleje, 1 lžičku mleté skořice a 1 sáček prášku do pečiva. Dobře zamíchejte.

Pokud se vám těsto bude zdát příliš husté, přidejte do něj trochu mléka. Ve většině případů se ale obejdete bez něj, neboť šťáva z jablek těsto sama o sobě učiní řidší. Ze zbylých bílků ještě vyšlehejte tuhý sníh a vmíchejte ho do těsta. Těsto nalijte do vymazané a vysypané formy na bábovku a dejte ji péct do trouby vyhřáté na 170 stupňů Celsia.

Bábovku pečte zhruba 45-50 minut. Po upečení ji nechte 5 minut odpočívat, pak ji vyklopte a vyčkejte, dokud zcela nevychladne. Poprašte ji moučkovým cukrem a můžete podávat.

