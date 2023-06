Blesková jahodová marmeláda: Za pár minut hotovo a výsledek fantastický

Jahody neodmyslitelně patří k létu a jejich sezóna právě začíná! Udělejte si zásobu na zimu. Určitě vám přijde vhod domácí jahodová marmeláda. Její výroba je jednoduchá a rychlá, a hlavně má skvělou chuť.

Období zralých čerstvých jahod je tady a s ním i mnoho jahodových delikates a letních nápojů. Užívejte si jich dosyta, jahody jsou nejen úžasnou šťavnatou pochoutkou, ale i dávkou vitamínů a látek prospěšných pro naše tělo. A pokud je nestíháte zkonzumovat, vyrobte si do zásoby chutnou domácí marmeládu. Jistě vám přijde k chuti během zimy a možná s ní promažete i vánoční cukroví. A hlavně, domácí je vždycky lepší než kupovaná a obsahuje zaručeně větší podíl kvalitního ovoce!

Jak si připravit rychlou jahodovou marmeládu se můžete podívat na následujícím videu:

Vždy kvalitní a čerstvé jahody

Budete potřebovat nejlépe čerstvě natrhané jahody. Takže buď skočte na zahradu, anebo si je dojeďte nasbírat na jahodové plantáže, kde probíhá samosběr. Nejenže vás takové jahody vyjdou mnohem levněji, než kdybyste je koupili v obchodě, ale jsou čerstvé a mnohem lépe i chutnají.

Období zralých čerstvých jahod je tady a s ním i mnoho jahodových delikates. Zdroj: Shutterstock

Jak se rychle zbavit stopek

Když jsou jahody dostatečně zralé, jejich stopka jde poměrně jednoduše vytrhnout prsty. Můžete si však vzít na pomoc malý nožík a stopku vyříznout. Stejně tak si můžete vzít na pomoc obyčejné brčko, jen raději silnější. V jedné ruce držte jahodu a druhou brčko prostrčte celou jahodou, a to směrem od špičky ke stopce.

Recept na domácí jahodovou marmeládu

Pokud chcete mít v marmeládě kousky jahod, tak si očištěné jahody rozdělte na dvě části. První půlku jahod rozmixuje pomocí tyčového mixéru a druhou část nakrájejte nožem na menší kousky. Rozmixovanou várku vlijte do hrnce, přidejte jeden sáček želírovacího cukru společně s 2 lžícemi cukru a za stálého míchání přiveďte k varu.

Je na vás, jak velké kousky jahod chcete v marmeládě mít. Zdroj: kostasgr/Shutterstock.com

Do probublávající směsi pak vsypte zbylý cukr, na tuto dávku jsou to 3 kg. Zpravidla se dává na 1 kg ovoce 1 kg cukru. Pokud však chcete mít marmeládu „light“, bohatě na 1 kg ovoce stačí 250 g cukru. Cukru se můžete ale i zcela vyhnout. Pokud ho použijete, nechte ho za stálého míchání zcela rozpustit.

Horkou směs stáhněte z plotýnky, nasypte do ní připravené pokrájené jahody a lehce promíchejte. Pak nechte 5 minut odstát, aby se jahody prohřály.

Marmeládu naporcujte do sklenic

Po uplynutí náležité doby můžete začít ještě teplou marmeládu plnit do předem připravených a naprosto čistých uzavíratelných skleniček. Jakmile každou nádobu uzavřete, otočte ji dnem vzhůru a nechte ji takto do druhého dne. Pak už nezbývá než marmeládu uložit do chladu a temna a máte hotovo.

Tip na závěr

Pokud chcete domácí marmeládu ještě vylepšit, přidejte do ní společně s pokrájenými jahodami i pár lístků nakrájené čerstvé máty.

Zdroje: www.vareni.cz, www.alishaeasycooking.com, www.tchiboblog.cz