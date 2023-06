Jahodová zmrzlina za 5 minut: Stačí rozmixovat jahody a přidat pár ingrediencí

Bez zmrzliny by to snad ani nebylo léto. Vyrobte si zdravou jahodovou zmrzlinu doma. Stačí rozmixovat pár ingrediencí a osvěžující lahůdka je na světě!

Kombinace jahod a smetany je nesmrtelná klasika, na kterou nic nemá. Zmrzlina chutná famózně a její výroba vám nezabere víc jak pár minut. V podstatě stačí naházet pár ingrediencí do mixéru a nechat jej dělat svou práci. Nevěříte? Pojďte se přesvědčit.

Něco jako zmrzlina ze starého Egypta

Když se řekne zmrzlina, možná si většina lidí vybaví lahodné italské gelato, i když v Itálii zmrzlina nevznikla. Její kořeny sahají dál do historie. Prvotinou, která se podobala zmrzlině, byl led ochucený medem a na takové „zmrzce“ si pochutnávali staří Egypťané a Řekové. O první příčku vynálezu zmrzliny tak, jak ji známe dnes, se perou Mongolové, Číňané a Arabové. K nám do Evropy doputovala až v 18. století a rychle zdomácněla. Možná vás to překvapí, ale mezi největší konzumenty zmrzly na evropském kontinentu nepatří středomořské národy, nýbrž Finové a Švédové.

Zmrzlina k létu neodmyslitelně patří. Zdroj: Shutterstock

Blesková varianta

Zmrzlina se dá připravit mnoha způsoby. Nejjednodušší varianta je hotová za pouhých pět minut.

Přesvědčte se ve videu:

Jediné ingredience, které budete potřebovat, jsou čerstvé jahody, cukr, citronová šťáva a smetana. Jednoduše vše rozmixujete a je hotovo.

Klasika se žloutky

Pokud chcete zkusit klasickou zmrzlinu, zabere vám její příprava o pár minut déle, ale chuť je naprosto famózní. A to díky přidaným žloutkům, které dodají osvěžení lahodnou chuť a krémovou konzistenci. Připravte si asi půl kila očištěných jahod a rozmixujte je na hladké pyré, zakápněte jej citronovou nebo limetkovou šťávou. V hlubší pánvi zahřejte 600 mililitrů smetany ke šlehání a 300 mililitrů mléka.

Směs by se neměla začít vařit. V míse utřete 5 žloutků (pokojové teploty) se 150 gramy cukru a pár kapkami vanilkového extraktu do nadýchané světlé pěny.

Žloutky nejprve utřete s cukrem. Zdroj: Shutterstock

Opatrné dokončení

Jakmile jsou žloutky s cukrem řádně utřené, pomalu po kapkách do nich zašlehejte smetanovou směs. Kdybyste smetanu přilili rovnou, žloutky by se srazily a práce by přišla vniveč. Vzniklou směs vraťte do pánve a opět zahřívejte na mírném plameni. Pamatujte, že nesmí přejít varem, vznikla by vám míchaná vajíčka. Zhoustnutí směsi do pudinkové konzistence je znamením, že můžete pánev stáhnout z plotny.

Nechte zcela zchladnout a posléze do žloutkového krému zapracujte jahodové pyré. Ochutnejte a dle potřeby přidejte ještě pár kapek citronové šťávy nebo trochu cukru. Přendejte do misky vhodné do mrazáku a nechte několik hodin odpočinout a zatuhnout.

