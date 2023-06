3x blesková večeře za pár korun: Jednoduše spotřebujte zbytky z lednice

Zbyly vám v lednici nespotřebované potraviny? Zpracujte je co nejjednodušeji do dalšího pokrmu. Bonusem vám bude nejen rychlá, ale i levná večeře. Buďte v kuchyni efektivní. Jistě se to brzy odrazí i na vašem rodinném rozpočtu.

Pokud patříte ve vaření mezi experimentátory a nebojíte se různých obměn a variací, půjde vám skvěle šikovně kombinovat zbylá jídla v ledničce tak, abyste z nich snadno vykouzlili další chutný pokrm. A jestliže navíc nechcete strávit vařením celé hodiny a raději se místo toho půjdete po dobře vychutnaném jídle ještě projít, máme pro vás tři možné tipy a recepty. Nechte se však vždy vést dostupným obsahem vašich zásob a nedojedených zbytků. Jak připravit třeba i rychlý, levný a chutný špíz, uvidíte v následujícím videu: Jak zpracovat nedojedené brambory Vařené brambory jsou častou přílohou mnoha pokrmů. Pokud jste je nestihli během oběda všechny zkonzumovat, máte jedinečnou šanci vyrobit si z nich jedinečnou tortillu, která bude plnohodnotnou večeří a jistě sklidíte u strávníků úspěch. Jak ji jednoduše připravit? Bramborová tortilla Vařené brambory nakrájejte na tenké plátky, čím slabší tím lepší. Pozor však, aby se vám nerozpadaly. Následně si připravte velkou nepřilnavou pánev, která má vyšší okraje. Rozehřejte na ní několik lžic olivového oleje a osmažte na něm jednotlivé plátky brambor tak, aby se zatáhly, ale měly stále žlutý neopečený povrch. Postupně si je odkládejte do čisté misky. Bramborová tortilla z nedojedených brambor. Zdroj: YouTube Následně ve stejném oleji osmažte plátky z 1 velké cibule, aby zesklovatěly, byly vláčné, ne opečené do hněda, stejně jako brambory. Jakmile budou tak akorát, přidejte k nim opečené brambory a obě suroviny opatrně promíchejte. Potom tuto směs v pánvi urovnejte a uhlaďte do rovnoměrné vrstvy. V misce si našlehejte 10 až 12 vajec se solí a pepřem a zalijte touto vaječnou směsí brambory s cibulí. Smažte na nízkém stupni 6 až 7 minut a okraje bramborové tortilly nadzvedávejte, aby se vajíčka dostaly částečně i pod ní. Ve chvíli, kdy se spodní vajíčka začnou opékat, ale na povrchu tortilly budou ještě polotekutá, měli byste ji šikovně obrátit. Pomozte si například vařečkou, kterou tortillu opatrně podeberte a vyklopte na talíř. Dno pánve potřete olejem, vložte do ní tortillu neopečenou stranou dolů a pár minut nechte dopéci. Pak už stačí bramborovou tortillu jen naservírovat na talíř a doplnit malým čerstvým zeleninovým salátkem. A co se zbylým rizotem? Zůstalo vám poměrně dost rizota a nikdo ho již doma nechce? Vyrobte z něho další chutný pokrm. Stačí do něho přidat pár dalších ingrediencí, díky kterým vám vznikne těsto, jež stačí vytvarovat a usmažit nebo upéct. Vytvořit můžete karbanátky, smažené kuličky nebo rizotové špízy. Podobným způsobem můžete zpracovat i zbylé luštěniny. Zbylé rizoto můžete zpracovat do chutných smažených kuliček. Zdroj: YouTube Smažené kuličky z rizota se sýrem Zbytky rizota smíchejte s trochou rozpuštěného másla a přidejte nastrouhaný sýr. Můžete použít druh, který máte rádi. Oblíbený je parmezán, strouhaná mozzarella nebo kvalitní eidam. Do této směsi přidejte syrová vejce, případně dosolte, opepřete a přidejte třeba i vhodné bylinky. Následně nechte vzniklou rozetřenou hmotu chvíli vyschnout na plechu vyloženým pečicím, bude se vám s ní lépe pracovat, protože nebude tak lepivá. Pak tvořte 2 až 5 cm kuličky, které vytvarujte v dlaních. Do každé potom udělejte uprostřed důlek, vložte do něj kostičku zvoleného sýra a kuličku zase uzavřete. Nakonec obalte kuličky v trojobalu, pokud je chcete mít křupavější, můžete je obalit dvakrát. Na závěr je osmažte v rozpáleném oleji, nebo upečte v troubě. Podávat můžete s bramborem nebo zeleninovým salátem. Zdroje: www.novinky.cz, www.blesk.cz