Studentský špíz ze 3 surovin: Nic levnějšího k večeři uvařit nemůžete

Poslední dny před výplatou bývají poměrně dost náročné, a tak každý hledá způsob, jak se dobře najíst za pár korun. Záchranou v takové situaci může být originální studentský špíz. Je rychle hotový, chutná skvěle a vyjde vás jen na několik málo korun.

Připravit si rychlou, chutnou a zároveň levnou večeři může být poměrně tvrdým oříškem. Jistě, můžete vsadit například na krupicovou kaši anebo obložený chléb, za pár korun se ale dá připravit i mnohem originálnější a zábavnější pokrm. Konkrétně studentský špíz.

Studentský špíz nejen pro studenty

Jak je asi zřejmé, studentský špíz je velmi populární hlavně na studentských kolejích, a to hlavně díky tomu, že je jeho příprava opravdu nesmírně levná. Neznamená to ale, že by nízká cena nějak negativně ovlivňovala jeho chuť. Z kolejí se pak recept na tento pokrm rozšířil i do běžných domácností, kde často skvěle poslouží těm, kteří zrovna mají hluboko do kapsy nebo se snaží šetřit.

Nejlepší strouhanka je čerstvě namletá. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Jídlo ze tří surovin

Na studentský špíz budete potřebovat rohlíky, kostku sýru eidam a také celou šišku měkkého salámu. Rohlík a salám si nakrájejte na asi půl centimetrová kolečka a sýr na čtverečky. Pak stačí vzít jen špejli a střídavě na ni napichovat pečivo, salám a sýr. Nezapomeňte přitom na to, aby každý špíz začínal a končil kolečkem rohlíku. Pak každý špíz dvakrát obalte v rozkvrdlaném vajíčku a strouhance a smažte v rozpáleném oleji dozlatova. Podávejte jen tak například s kečupem či tatarkou anebo ke špízům přidejte ještě vařený brambor.

Na přesný postup se podívejte ve videu:

Uzenářský špíz

Pokud úplně neholdujete trojobalu, můžete si studentský špíz připravit i trochu jinak – po uzenářsku. Na něj budete potřebovat špekáčky, cibuli, jeden krajíc chleba, pár plátků slaniny a kremžskou hořčici. Oloupanou cibuli nakrájejte na šestiny, špekáčky na kolečka, chleba zbavte kůrky a střídku a slaninu nakrájejte na kostičky. Na špejli pak postupně napichujte všechny připravené suroviny, potřete špízy kremžskou hořčicí a zlehka opékejte na troše rozpáleného oleje.