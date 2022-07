Meruňková bublanina: Jemná, lahodná, nadýchaná a hotová bleskem

Znáte lepší (a rychlejší) koláč ke kávě? Bublanina je zkrátka klasika, která nikdy neomrzí. Už jste ji letos dělali z meruněk?

Jsou moučníky, se kterými se patláte hodiny. A výsledek bývá průměrný nebo naopak překombinovaný. To ale není případ bublaniny, která je rychlá (upečete ji do 45 minut) a „utopíte“ v ní vekeré sezónní ovoce – od malin, po rybíz, angrešt, jahody, broskve nebo borůvky. Další výhodou téhle buchty je snadná příprava a časová nenáročně. Prakticky stačí dát všechny přísady do mísy, zamíchat a těsto je na světě. Pokud nevěříte, přesvědčte se sami…

Do bublaniny můžete dát téměř jakékoliv ovoce. Zdroj: Profimedia

Rychlá radost za babku

Těsto na bublaninu není nějak složité. Stačí v míse vyšlehat 4 celá vejce, 300 ml mléka, 200 ml oleje a 400 g moučkového cukru. Jakmile vznikne litá hmota, přidejte ještě 500 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva a ½ lžičky jedlé sody. Směs důkladně promíchejte a vylijte na vymazaný a vysypaný pekáč. Na povrch litého těsta naskládejte meruňky (ale pozor bříškem dolů, aby z nich zbytečně nevytekla šťáva). Bublaninu pečte na 180 °C zhruba 20 – 25 minut. Jakmile je hotová, pocukrujte ji směsí obyčejného a vanilkového cukru.

Koláč bude vláčnější, když do něj přidáte trochu tvarohu. Zdroj: Profimedia

Verze se špaldovou moukou pro hubeňoury

Někteří lidé nemají rádi piškot nebo sušší moučníky. To u bublaniny vyloženě nehrozí, ale pokud chcete mít jistotu, přidejte do těsta trochu bílého jogurtu neboť tvarohu. Uvidíte, jak koláč skvěle zvláční! Pokud držíte linii, ale zase máte rádi jídlo (tedy bublaninu), můžte si jí dopřát ve zdravější verzi. Stačí, když klasickou bílou mouku nahradíte špaldovou. Přestože mouka je zdravá (obsahuje lepek i vlákninu, která nadlouho zasytí), jde o sacharid, který působí na tloušťku. Proto si bublaninu dopřejte hlavně dopoledne (třeba jako formu snídaně nebo dopolední svačinky), kdy má tělo ještě šanci přebytečnou energii „vylítat“.

I koláč může mít handicap!

Občas se stane, že koláč není podle vašich přestav. V případě bublaniny to znamená nekvalitní nebo příliš rozměklé ovoce. Odborníci proto doporučijí nepoužívat kompotované meruňky, které jsou zbytečně rozměklé a pouští šťávu. V případě těsta to může znamenat, že se dostatečně nepropeče a slavná bublaihna zůstane syrová. Pokud tedy nemáte po ruce čerstvé ovoce, zkuste alespoň zamražené, které si udržuje svůj tvar i skupenství.

Špetka soli zvýší sladkou chuť moučníku. Zdroj: Profimedia



A nakonec špetku soli...

Ano, čtete dobře, sůl! Špetka soli přidaná do bublaniny totiž napomůže zdůraznit její jemnost a sladkost. Vyzkoušete to a dáte nám za pravdu.

