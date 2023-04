Blesková levná bábovka podle prababičky. Tímhle trikem ji vždy snadno vyklopila

Přestože je mramorová bábovka považována za poměrně slavnostní moučník, její příprava rozhodně není nijak složitá. A už vůbec ne podle hrníčkového receptu našich prababiček, které si nepotrpěly na žádné složité pokrmy. Tahle bábovka je rychle hotová, krásně voní a díky jednomu triku ji vždy bez problému vyklopíte z formy.

Upéct bábovku není žádná věda. Tedy pokud se držíte starých a osvědčených receptů, ve kterých se pracuje jen s hrstkou surovin a namísto vážení se vše odměřuje s pomocí hrnků. Právě taková je i bábovka, na kterou nedaly dopustit naše babičky. Při její přípravě nevymýšlely žádné nesmysly a vsázely na tu nejklasičtější a zároveň nejlepší podobu tohoto moučníku.

Těsto na bábovku

Příprava těsta na bábovku je skutečně snadná a zvládne ji levou zadní i ten, kdo zrovna pečení moc neholduje. Je ale třeba se držet několika málo pravidel, aby se bábovka povedla. Tím nejzákladnějším je správná teplota surovin. Byť se může zdát, že takový faktor nemůže hrát žádnou významnou roli, opak je pravdou. Kdybyste totiž smíchali studené mléko, vajíčka a třeba smetanu s cukrem a moukou, jež jsou pokojové teploty, v těstě by se mohly tvořit hrudky. Než se tedy pustíte do pečení bábovky, všechny ingredience, které máte v chladničce, alespoň 30 minut před přípravou těsta vyndejte, aby se stačily „ohřát”.

TIP: Toužíte-li po dokonale vláčné a hutné bábovce, přidejte do těsta kondenzované mléko. Postup najdete v tomto videu:

Jak upéct bábovku

Velmi často se v receptech uvádí, že je třeba bábovku péct při 180 stupních Celsia. To ale není tak docela pravda. 180 stupňů Celsia už je totiž pro bábovku poměrně vysoká teplota, a tak bábovka celkem rychle zezlátne, ale uvnitř nebude dostatečně propečená. Rozhodně se tedy vyplatí bábovku péct při zhruba 165 stupních Celsia.

Bábovka je klasickým českým moučníkem. Zdroj: Shutterstock

Jak vyklopit bábovku

I když budete mít úžasné těsto a bábovka bude dokonale propečená, všechno může ztroskotat na tom, že nepůjde vyklopit a po násilném vyjmutí z formy nebude vůbec hezká. Nepodceňujte proto přípravu formy. Před nalitím těsta ji opravdu důkladně vymažte. Na máslo ale zapomeňte. To se totiž poměrně rychle přepaluje, a tak není na vymazání formy vhodné. Spíše vsaďte na ztužený tuk. Pak formu vysypte hrubou moukou.

Aby vám bábovka dobře povolila, přiložte na formu mokrý hadr. Zdroj: Profimedia

Upečenou bábovku nechte nejdříve asi 5 minut odpočívat. Teprve pak na formu položte talíř a formu obraťte. V ideálním případě by se v tomto momentu měla bábovka sama vyklopit. Pokud se tak ale nestane, namočte utěrku do studené vody a přiložte ji na několik vteřin na formu. Poslední možností, jak dostat bábovku z formy, je položit formu na pár vteřin do vodní lázně. Je-li i tento krok neúspěšný, raději se poohlédněte po lepší formě.

Rychlá hrníčková mramorová bábovka

V míse vyšlehejte do pěny 2 celá vejce a 1 hrnek krystalového cukru. Pak přilijte 1 hrnek mléka a 1/2 hrnku rostlinného oleje. Nakonec do mísy prosejte společně 2 hrnky polohrubé mouky a 1 sáček prášku do pečiva. 3/4 těsta nalijte do předem vymazané a vysypané formy na bábovku. Do zbytku těsta vmíchejte 1 lžíci holandského kakaa a taktéž nalijte do formy. Bábovku dejte péct do trouby vyhřáté na 165 stupňů Celsia a pečte ji asi 45 minut. Hotovou bábovku vyklopte z formy, a až zcela vychladne, poprašte ji moučkovým cukrem.