Fantastická pomazánka jen ze 3 ingrediencí. Hotová bleskem, chuť famózní

V dnešní době patří mrkev ještě mezi levnější druhy zeleniny. Využijte toho a připravte si z ní skvělou rychlou pomazánku pro celou rodinu!

Mrkev je šťavnatá, křupavá a osvěžující. Dá se vařit, zapékat nebo chroupat „jen tak“. Od nepaměti se o ní traduje, že je dobrá na oči. A samotní vědci to nevyvrací. Mrkev je bohatá na betakaroten a vitamin A, který vyživuje sítnici. Zároveň obsahuje i vitamin, který pomáhá předcházet makulární degeneraci, což je onemocnění očí vedoucí ke ztrátě zraku. Pokud tedy chcete, aby vaše oči fungovaly dobře, dopřejte jim čas od času mrkvovou nálož. Tím ale přednosti téhle kořenové zeleniny nekončí…

Ve videu je další verze mrkvové pomazánky. Zkuste ji také!

Zlepšuje imunitu i opálení

Podle výzkumů má mrkev ještě několik „es“ v rukávu. Věděli jste třeba, že mrkev je plná vitaminu C a selenu, který zlepšuje imunitu? Zároveň je v ní dostatek vlákniny, která podporuje snahy o hubnutí. Chroupači mrkve mají podle vědců i velkou výhodu při opalování. Díky pořádné dávce betakarotenu chytnou „pěknou barvu“ a na slunci se nespálí. A to je teď v létě velká výhoda. Proto nečekejte a zahrňte mrkev do některého ze svých pokrmů. My vám dnes představíme výbornou mrkvovou pomazánku, která bude chutnat vám i celé vaší rodině.

Mrkev je křupavá a jemně nasládlá. Proto ji mají rádi děti i dospělí. Zdroj: Profimedia

Mrkvová pomazánka hotová raz dva

Ještě než se pustíte do práce, uvařte dvě vejce natvrdo. Oloupejte je a nastrouhejte na hrubém struhadle. Do vaječné směsi přimíchejte dvě větší nastrouhané mrkve, 1 celé pomazánkové máslo (bez příchuti), 2 lžičky plnotučné hořčice, 1 lžičku citronové šťávy, špetku mletého bílého pepře (pokud nemáte, můžete použít i černý), špetku cukru a ½ lžičky soli. Hotovou pomazánku namažte na veku nebo na chleba. Ozdobit ji můžete sekanou petrželkou nebo pažitkou. Je to lahůdka!

Mrkvová pomazánka má hezkou barvu i chuť. Zdroj: Profimedia



P.S. Pokud si mrkev budete dopřávat často, máme pro vás další dobré zprávy. Tahle kouzelná zelenina posílí vaše srdce, cévy, kvalitu nehtů a vlasů. Mrkvovým pomazánkám zdar!

