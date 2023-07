Omáčka Alfredo: Italská delikatesa na těstoviny je hotová bleskem

Když to někdo umí, vypadá každé jídlo jednoduše. Výhodou těstovin Alfredo je ale to, že je zvládne opravdu každý a jen s několika ingrediencemi. Není to vůbec těžké, zvlášť když vám šikovný profík připraví názorné video.

Zdroje: anitalianinmykitchen.com, www.kucharkaprodceru.cz Uvařte Alfredo jako šéfkuchař Podívejte se pod ruce španělského milovníka dobrého jídla a šéfkuchaře. Gorka Borredo vám ukáže, jak připravit kuřecí těstoviny Alfredo. Pokud kouknete pod pokličku Italům nebo zkušeným šéfkuchařům, často zjistíte, že místo množství ingrediencí spoléhají jen na několik kvalitních surovin. V případě jakýchkoli těstovin je příhodné použít těstoviny z tvrdé mouky. Na omáčku Alfredo se používají tradičně fettuccine, linguine nebo tagliatelle. Italská rychlá omáčka Alfredo Ve videoreceptu šéfkuchař představuje verzi s kuřecím masem, nicméně původní recept si vystačí jen s parmezánem, máslem, solí a pepřem. V různých obměnách se můžete setkat nejen s česnekem a kuřecím, ale také mlékem, smetanou nebo brokolicí. Ty všechny však Italové nepotřebují a spoléhají jen na kvalitní suroviny a jednoduchost receptu. Jedním z největších rozdílů v naší a tamní přípravě typicky italských pokrmů jsou sýry. Není sýr, jako sýr. Do italských jídel se často hodí parmezán. Ten může být vyrobený kdekoli ve světě a jistě může být také kvalitní a chutný. Nicméně autentickým parmským produktem je sýr označený jako Reggiano čili Parmigiano Reggiano stejně jako levnější verze Parmigiano Grana Padano. I na výběru těstovin Italům záleží. Alfredo se dělá se širšími nudlemi. Zdroj: Profimedia Jak připravují Alfredo Italové? Italské Alfredo bez jakýchkoli vylepšení připravíte za 15 minut. Budete potřebovat jen balíček těstovin, které uvaříte v osolené vodě. Těstoviny scedíte, ale vodu z vaření těstovin si nechejte stranou. Budete ji totiž potřebovat na přípravu. Dále si nachystejte ½ hrnku másla, 1 hrnek nastrouhaného nebo nasekaného parmezánu, sůl a pepř. V hluboké pánvi nebo woku rozpusťte skoro všechno máslo, nechejte si jen malý kousek bokem. Do másla přidejte ¼ hrnku parmezánu a zhruba půl naběračky vody z těstovin. Dobře vše promíchejte a zvolna zahřívejte až se vše spojí. Přidejte scezené těstoviny, zbytek másla i parmazánu, společně s půl naběračkou vody z těstovin. Na mírném plamenu je jen zlehka promíchejte a je hotovo. Podávejte se špetkou čerstvě drceného pepře.