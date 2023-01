Nejrychlejší pomazánky za pár korun podle našich babiček: Tu chuť nic nepřekoná

Kdo maže, ten jede! A to platí i v případě pomazánek. Tenhle způsob levného stravování má v době zdražování čím dál více příznivců. Patříte mezi ně?

Největší boom pomazánek byl v 50. letech minulého století, když se začaly rozmáhat takzvané mléčné bary. Lidé se tam mohli najíst za pár korun a objednat si třeba trochu bramborového, vlašského či pařížského salátu s sebou, čili „do papíru“ a k tomu zakousnout dva rohlíky a byla z toho skvělá svačina.

Oblíbené byly také smaženky nebo chlebíčky s roztodivnými druhy pomazánek. Spousta žen si z mléčného baru odnášela i hotovou pomazánku, kterou večer namazala manželovi a dětem na chleba. Nejvíce vyhledávaná byla zejména budapešťská pomazánka. Byla levná a prakticky nenáročná. Lahůdkářky ji vyšlehaly z tvarohu, másla, cibule a papriky. Stála pár korun a doslova se rozplývala na jazyku.

Pomazánky byly v mléčných barech součástí obložených chlebů nebo se prodávaly na váhu. Zdroj: Profimedia

Domácí mazání

Pomazánek samozřejmě bylo víc. A lidé si je pak začali dělat doma. Prim hrála rybičková, vajíčková, ale i škvarková, drožďová nebo ďábelská směs, která se dávala na topinky. Pomazánky zároveň podporovaly lidovou tvořivost a fantazii a dalo se v nich použít prakticky všechno, co jste našli v lednici.

V dnešní době je to podobné. Nabídka potravin je sice větší než za socialismu, ale jejich ceny jsou astronomické. Proto vyzkoušejte domácí pomazánky různých chutí, barev a vůní. Nebojte se experimentovat a uvidíte, že si vytvoříte svou pestrou škálu nejoblíbenějších pomazánkových receptů. Ty se vám pak mohou hodit nejen na chlebíčky, ale i k rychlé snídani, svačině nebo večeři.

V tomto videu najdete pár nápadů na úžasné "rychlovky":

Vajíčkový pomazánka jako sen

Nepotřebujete na ni nic speciálního. Jenom čtyři vajíčka, čtyři brambory, ½ skleničky majonézy a 2 lžíce hořčice. Jak na to: Uvařte 4 vejce a taktéž brambory ve slupce. Obě přísady nechte vychladnout a poté je oloupejte. Vejce i hlízy nastrouhejte najemno a poté spojte majonézou a hořčicí. Směs ozdobte nasekanou petrželkou a můžete mazat! Výborná je na jakékoliv pečivo.

Vajíčková pomazánka patří mezi české klasiky. Zdroj: Profimedia

Česnekovka pro lenochy

Hlad je věčný a utéct mu nemůžeme. Pokud nejste zrovna typ kuchařinky, určitě vás potěší tahle česneková pomazánka, kterou „uklohníte“ jen ze tří surovin. Jediné, co potřebujete, je ½ sklenice majonézy, 100 g tvrdého sýra a 6 stroužků česneku. A pak už to jde rychle: Dáte do misky majonézu. Oloupete a prolisujete česnek a nakonec vše zasypete strouhaným sýrem. Pomazánku namažte na bílé pečivo. Ale můžete ji použít i jako dip ke křupavé zelenině.

Stačí tři suroviny a česneková pomazánka je na světě. Zdroj: Profimedia

