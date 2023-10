Pomazánka jen ze tří ingrediencí? Jistě! Na pomazánky toho moc nepotřebujete. Určitě byste zvládli vytvořit i vlastní kreace z pomazánkového másla a zeleniny. Stačí je spolu rozmixovat. Podívejte, jak jen z několika málo surovin vyčarovat rychle a snadno skvělou pomazánku na snídani i jednohubky.

Fantastické a rychlé pomazánky

Rychlé a chutné pomazánky nejsou nikdy na škodu. Jdou děti do školy? Připravte pomazánku! Plánujete odpoledne na zahradě a nechce se vám vařit? Pomazánka a čerstvé pečivo je skvělé řešení! Stejně tak se hodí na snídani i studenou večeři. Snad jen ne to všechno ve stejný den.

Jednoduchých pomazánek je celá řada a mnohdy skutečně stačí jen 3 ingredience. Podívejte! Pomazánka z nivy může vypadat i takto. Na YouTube kanále Toprecepty najdete tuto i mnohé další inspirace na vaření.

Zdroj: Youtube

Různých pomazánek z jen několika málo ingrediencí je opravdu hodně. Pikantní a vydatná nátěrka z nivy rozhodně není jedinou možností. Také zeleninové pomazánky i mnohé další využívají jako hlavní ingredienci pomazánkové máslo. Můžete do něj přimíchat nejen strouhanou mrkev, ale jindy také salám nebo například mletou papriku. Jak se to dělá?

Mrkvová pomazánka

Na mrkvovou pomazánku budete potřebovat 2 najemno nastrouhané mrkve, 1 balení pomazánkového másla, 2 lžičky plnotučné hořčice a trošku citronové šťávy. Ingredience dobře promíchejte a dochuťte cukrem, pepřem, případně špetkou soli.

Budapešťská klasika

Jednoduchou budapešťskou pomazánku připravíte z 250 g tvarohu. Přidejte do něj lžíci másla a 2 lžičky mleté papriky. Aby byla pomazánka šťavnatější a plná chutí, přimíchejte také najemno nakrájený kousek kapie a trošku cibule. Chcete-li experimentovat, hodí se také troška rajčete, ale to do klasického receptu nepatří.

Čokoládovou pomazáku můžete připravit i doma.

Pomazánka na sladko

Jestli nehledíte na kalorie a zdravé ingredience vás stále velmi zajímají, můžete si doma udělat i verzi čokoládové nátěrky. Na internetu najdete celou řadu napodobenin, které mohou splnit všechna vaše kritéria. Nutno však dodat, že tyto náhražky často používají dražší či nezvyklé ingredience, které nemíváme běžně doma po ruce.

Čokoládovou pomazánku můžete připravit z kakaa, datlí a kokosového mléka, ale také sezamové pasty tahini, cizrny, avokáda, arašídového másla nebo doma připraveného másla z lískových ořechů. Všechny tyto nekomplikované, ale na dražší ingredience náročnější pomazánky, jsou zdravější. Neobsahují přidaný cukr, palmový olej ani ztužovače nebo dochucovadla.

