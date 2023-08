Blesková večeře za hubičku: Stačí na pekáč šikovně vyskládat brambory a rajčata

Úrodu z vlastní zahrádky nemusíte využívat jen při přípravě nejrůznějších salátů, vykouzlíte z ní totiž i úžasně snadnou a lehkou letní večeři. Rajčata pečená společně s bramborami a posypaná nastrouhaným křenem jsou neuvěřitelně chutná, a přitom hotová za pár minut.

Připravit jednoduchou, rychlou, levnou a hlavně chutnou večeři může být leckdy problém. Stačí mít ale doma rajčata, pár brambor a třeba tvrdý sýr a úžasný pokrm může být za pár minut na vašem stole.

Gratinovaná rajčata s bramborami

Gratinované brambory patří k těm vůbec nejoblíbenějším přílohám. Někteří je ale zbožňují tak moc, že je připravují jako samostatný pokrm. Bohužel ale takové brambory nepatří mezi ty úplně nejzdravější pokrmy a obsahují nezanedbatelné množství tuku. Věděli jste ale, že je můžete upéct i v mnohem dietnější variantě? Když totiž brambory proložíte čerstvými rajčaty a přidáte k nim trochu křenu, nejenže bude celý pokrm podstatně zdravější, ale možná i chutnější.

Gratinovaná rajčata s bramborami nejsou jen chutné, ale oproti klasickým zapečeným bramborám jsou i mnohem zdravější. Zdroj: Profimedia

Základ z cibule a česneku

Než se pustíte do jakékoliv přípravy, zapněte si troubu a nechte ji předehřát na 180 stupňů Celsia. Mezitím si na pánvi rozehřejte 1 lžíci olivového oleje. Nakrájejte si na tenké nudličky 1 velkou cibuli a také 4 stroužky česneku. Cibuli i česnek vhoďte do pánve na olej, přidejte k nim 1 lžičku soli a míchejte, dokud zelenina nezměkne. Pak pánev odstavte ze sporáku a do zeleniny vmíchejte 1 lžíci rajčatového protlaku, 3 lžíce nastrouhaného křenu, 1/2 lžičky chilli vloček a 2 lžíce sušeného tymiánu.

Hra barev

Z pánve směs přemístěte do větší mísy a vmíchejte do ní 4 na plátky nakrájené brambory. Nakrájejte si také 7 středně velkých rajčat na plátky, ty ale k bramborám do mísy nepřidávejte. Nachystejte si zapékací mísu. Tu vytřete trochou olivového oleje a pusťte se do skládání. Do zapékací formy dávejte napřeskáčku plátky brambor a rajčat, aby vznikla mozaika. Pamatujte na to, že pro co nejlepší efekt je nutné, aby na sebe byla zelenina opravdu natěsnána a neměly by mezi ní být mezery.

Kromě brambor a rajčat můžete do pekáčku přidat třeba i cuketu nebo lilek. Zdroj: Oksana Mizina / Shutterstock.com

Pečení

Nakonec všechno zalijte 1 hrnkem zeleninového vývaru (v případě nouze postačí i obyčejná voda), zakápněte olivovým olejem a zapékací mísu přikryjte. Vložte do trouby a pečte zhruba 45 minut, aby byly brambory měkké. Po uplynutí času sundejte víko mísy, zvyšte teplotu na 230 stupňů Celsia a pečte dalších 15 minut, aby se odpařila přebytečná tekutina a brambory s rajčaty krásně zezlátly. Po upečení nechte pokrm 10 minut odpočívat, nastrouhejte na něj trochu čerstvého křene a můžete podávat.