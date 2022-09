Geniálně jednoduchá večeře: Zapečené kaiserky hotové za 10 minut

Zůstalo vám doma několik kaiserek z předešlého dne a vy přemýšlíte, co s nimi? Zkuste si z nich připravit originální večeři. Kromě pečiva budete potřebovat jen své oblíbené uzeniny a sýry a nápaditý pokrm bude během chvilky na vašem stole.

Zdroje: YouTube.com, delightedcooking.com, wikipedia.org

Kaiserky přímo vybízejí k tomu, aby byly naplněny nejrůznějšími dobrotami. Jakmile jsou ale jeden či dva dny staré, pochutná si na nich asi jen málokdo. Jako s každým jiným ztvrdlým pečivem, pro ten nejlepší výsledek je pak třeba je zapéct. A co třeba to zkusit zcela originálním a neotřelým způsobem?

Kaiserka neboli císařská houska

Kaiserky sice patří mezi velmi populární druh pečiva, o tom, kde se vzaly, se toho ale vlastně moc neví. Spousta lidí se ale přiklání k tomu, že se kaiserky začaly poprvé péct v Rakousku. Několik dlouhých let byly považovány za luxusní druh pečiva, na kterém si pochutnávali hlavně movití. Postupem času se ale stávaly více a více dostupnější, a tak se dostaly i k běžnému lidu. Z Rakouska se kaiserka, též zvaná císařská houska, dostala nejdříve na Moravu, pak i do Čech.

Dříve byly kaiserky specialitou, dnes jsou naprosto běžnou potravinou. Zdroj: Shutterstock

Rychlá večeře

V dnešní době už patří kaiserky k nejdostupnější druhům pečiva a prodávají se prakticky v každém supermarketu. Pokud tedy nestíháte a chcete sobě i dětem připravit rychlou večeři, sáhněte právě po kaiserkách. Namísto jejich běžného rozpůlení a naplnění jim však věnujte trochu více péče. Finální pokrm vás rozhodně překvapí.

Bylinkové máslo

Základem na zapečené kaiserky je bylinkové máslo. Použít můžete pochopitelně i máslo klasické, s tím bylinkovým ale budou housky přece jen chutnější. Rozpusťte v hrnci několik lžic másla, přelijte do mísy a prolisujte do něj asi dva stroužky česneku. Máslo také lehce osolte, opepřete a nasekejte do něj oblíbené bylinky. Použít je ale můžete i v jejich sušené formě. Skvěle se do másla hodí pažitka, bazalka anebo rozmarýn. Zamíchejte a bylinkové máslo je na světě.

Zapečené kaiserky

Kaiserky rozřízněte z vrchu do tvaru hvězdy. Dávejte přitom ale pozor na to, abyste nedořízli až k prkénku. Důležité je, aby houska stále držela pohromadě. Pak do zářezů vetřete připravené bylinkové máslo. Následně už si může zapečenou kaiserku každý upravit podle svých preferencí. Zářezy můžete napěchovat šunkou, salámem a také sýrem. Nezapomeňte ale také například na rajčata či papriky. Fantazii se zkrátka meze nekladou. Naplněné kaiserky vložte do trouby vyhřáté na 180 stupňů na 10 minut. A originální a rychlá večeře je na světě.

Na přesný postup, jak kaiserky správně rozříznout a naplnit, se podívejte ve videu:

TIP: Kaiserky můžete zapéct i jen tak naplněné bylinkovým máslem bez dalších komponentů. Poslouží pak jako skvělá příloha k polévce anebo ke guláši.