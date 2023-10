Ať už máte malé děti, anebo práci, která zabere hodně času, případně se vám právě dnes nechce stát dvě hodiny u sporáku, vždy se hodí recept na rychlé jídlo, které bude hotové v pár minutách. Navíc překvapíte rodinu něčím novým a je téměř jisté, že ocení vaši kreativitu. Pusťme se do toho.

Vždy je dobré mít v záloze rychlé recepty, které šetří čas a nasytí buď vás nebo i vaše blízké i ve chvílích, kdy takzvaně není čas ztrácet čas. A právě tento recept je pro takové příležitosti jako dělaný. Bude vám stačit pár ingrediencí, které máte pravděpodobně doma a několik párátek.

Jak připravit takto jednoduchou večeři ukáže i video na YouTube z kanálu Cooking Haru:

Jen pár surovin

Trik této jednoduché večeře, kterou budete mít hotovou skutečně v několika málo minutách, je v použití surovin, jež není potřeba dlouho tepelně upravovat. Přesto získáme teplou večeři nebo svačinu a sklidíme obdiv. Nejprve si tedy připravíme vše potřebné.

Do ledničky sáhneme pro párky a máslo, do chlebníku pro toustový sýr a na zahrádku si můžeme dojít pro listovou petržel. Dále budeme potřebovat česnek a případně i trochu medu, ale bez toho se recept obejde. Nemáme-li k dispozici čerstvou petržel, můžeme ji (stejně jako česnek) nahradit sušenou variantou, ale co si budeme povídat – nebude to tak docela ono.

Nakrájet, promíchat

Prvním bodem přípravy tohoto rychlého pokrmu bude rozkrojení párků po délce a jejich nařezání tak, aby zůstaly pohromadě, také aby se lépe prohřívaly. Další z přípravných prací je výroba česnekového másla, na které budeme, jak plyne z názvu, potřebovat právě máslo a česnek.

Čím kvalitnější, aromatičtější a chuťově výraznější česnek doma máme, tím lépe. Přidáme i na jemno nasekanou petrželovou nať. Poměr obou surovin vyvážíme podle vlastní chuti, přidat můžeme i trochu medu, který dodá sladkost a celek zjemní. Trocha soli nesmí chybět. A je hotovo.

Chléb musíme rozválet

Můžeme přejít na další fázi přípravy rychlovečeře. Teď přijde na řadu toustový chléb, jehož jednotlivé plátky rozválíme do tenka tak, abychom co možná nejlépe udrželi jejich čtvercový tvar a namažeme vyrobeným česnekovým máslem. Chléb obrátíme namazanou stranou dolů a úhlopříčně na něj položíme párek, který můžeme navíc obalit plátkovým sýrem.

close info Kritchai7752 zoom_in Toustový chléb je základní surovinou pro spoustu rychlých jídel

Blížíme se ke konci

Nyní přijde čas na trochu technickou záležitost: vezmeme dva zbylé úhlopříčné rohy, ohneme je nahoru a uprostřed krajíčku je nad párkem spojíme k sobě dvěma párátky. Vznikne jakási rulička kolem párku, kterou budeme mít z vnější strany namazanou vyrobeným kořeněným máslem.

Poslední úpravy

Takto upravený toustový chléb uložíme na plech vyložený pečicím papírem. Máme prakticky hotovo, nyní ještě připravené zabalené párky i chléb znovu potřeme máslovou směsí ve všech záhybech, kde to jen bude možné a můžeme vše zasypat nastrouhaným tvrdým sýrem. Výběr je jen na nás, čím výraznější bude, tím lépe, měl by se ale rychle rozpouštět, protože večeře se nebude dlouho tepelně upravovat.

close info Shutterstock zoom_in Z toastového chleba můžete k večeři připravit i úplně jednoduchou pizzu.

Do trouby

V tuto chvíli jsou přípravy opravdu už definitivně u konce a večeře může putovat do trouby, kterou jsme si na začátku přípravy zapnuli na 180 °C. Po přibližně čtvrt hodině vyndáme krásně křupavé a voňavé jídlo, o které se poperou nejen děti, ale i dospělí. Mimochodem, určitě nemusí jít jen o večeři, ohlásí-li se nečekaná návštěva, která je již téměř za dveřmi, určitě takové pohoštění také ocení.

