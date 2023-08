Vydlabejte cuketu a rozklepněte vajíčko: Blesková večeře za hubičku

Cuketa k létu patří. Dopřejte jí pár okamžiku slávy ve své kuchyni a bohatě se vám odvděčí. Máme pro vás recept na rychlou, nízkokalorickou a výtečnou večeři, která potěší celou rodinu!

Také váháte, co budete vařit? Bohužel ne všichni milují studené večeře, kdy se na chleba namaže všechno, co „dům dal“. Většina mužů si nárokuje „pořádnou masitou večeři“, ale ta v létě trošku ztrácí na popularitě.

Na videu najdete recept na zapečené cukety:

Cuketa, cuketa a zase cuketa

Cuketa je křehká, nízkokalorická, osvěžující. Zároveň působí i jako přírodní projímadlo. Proto pokud jste si dali hutnější oběd, vyzkoušejte určitě cuketovou večeři. Nejenože je dobře stravitelná, ale zároveň napomůže k lepšímu trávení. Na české žaludky je jako dělaná.

Na dnešní recept potřebujete čtyři kulaté cukety. Vložte je do pánvičky s vodou a 15 minut povařte. Pak seřízněte vršek a vydlabejte z vnitřku cukety dužinu se semínky. Máte? Připravte si 300 g ementálu vcelku. Nakrájejte ho na větší kousky a do každé cukety vložte dva. Nakonec do ještě přidejte do každé cukety jedno rozklepnuté vejce. Osolte ho a posypte parmezánem a zbytkem ementálu.

Kulaté cukety jsou šťavnaté a plné vitaminů. Zdroj: Profimedia

Omáčka z cuketové dužiny

Takto připravené cukety dejte do tukem vymazaného pekáče. Zakápněte je trochou olivového oleje a dejte péct do trouby na 180 °C. Mezitím nasekejte ½ červené cibulky a 1 stroužek česneku. Můžete přidat i nakrájené rajče. Aromatickou zeleninovou drť opečte na oleji dozlatova. Poté k ní přidejte i dužinu, kterou jste vydlabali z cukety. Směs osolte, opepřete a restujte 15 minut.

Žluté kulaté cukety můžete plnit i směsí zeleniny a rýže. Zdroj: Profimedia

Konečná úprava a jde se jíst!

Po padesáti minutách pečení by měly být cukety hotové. Odklopte z nich svrchní díl a na každou z nich naneste trochu svěží směsi z cuketové dužiny, cibule a česneku. A je hotovo! Kombinace cukety, sýru, vejce a aromatické zeleniny je geniální! Pokud máte doma náročné strávníky (nebo kulinářské gurmány), určitě je jídlo mile překvapí. Dobrou chuť!

