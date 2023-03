Večeře z jednoho pekáčku: Můžete se tím klidně i přecpat a neztloustnete!

Hledáte rychlé, a hlavně zdravé recepty na večeři? Pak jste narazili na správný článek, který vám dá potřebnou inspiraci! Vyzkoušejte jednoduchá jídla z jednoho pekáče, která budou chutnat celé rodině. Stačí dát všechny ingredience do jedné nádoby a strčit to do předehřáté trouby.

Jídlo z jednoho pekáče je skvělou volbou pro všechny, kteří chtějí ušetřit čas a zároveň se dobře najíst. Nejenže je tato metoda vaření jednoduchá, ale také je velmi praktická, jelikož neušpiníte tolik nádobí. Následující recepty jsou rychlé, snadné a naprosto vynikající! Každý z nich si můžete rovněž upravit podle svých představ a použít takový druh zeleniny a koření, které vám nejvíce chutná. Upečte si třeba živáňskou pečínku z jednoho pekáče s Jirkou Babicou podle tothoto video receptu: Kuře se zeleninou Kuře patří mezi nejzdravější druhy masa. V pekáči ho lze kombinovat s nejrůznějšími druhy zeleniny, podlévat vývarem či vodou nebo ho péct s čerstvými bylinkami, které dodají masu úplně novou chuť. Taková večeře obsahuje minimum sacharidů a můžete se najíst bez výčitek svědomí. Na kuřecích paličkách s mrkví si každý smlsne! Zdroj: Shutterstock Připravte si 500 g kuřecích křídel, 3-4 brambory, 2 mrkve, cibuli, červenou papriku, stroužek česneku, ¼ kořene celeru, rajče, pepř a sůl. Veškerou zeleninu nakrájejte na kousky a dejte společně do mísy. Zalijte 50 ml olivového oleje či másla, osolte a opepřete. Stejně tak připravte i maso. Zeleninu i s masem vyskládejte na plech vyloženým pečicím papírem. Vložte do trouby při teplotě 180 °C a pečte asi 40 minut, dokud nebude kuře dozlatova a zelenina měkká. Upečte si podle video receptu vynikající zeleninový pokrm k večeři, po kterém také rozhodně neztloustnete: