Potřebujete připravit rychlou a chutnou večeři, ale dochází vám nápady? Tento geniální recept se stal hitem internetu a není divu. Je rychlý, nenáročný a chutná přímo úžasně. Podívejte, jak na něj.

Pokud potřebujete na poslední chvíli připravit pohoštění pro návštěvu, ale pizza šneky děláte vždycky a přijdou vám trochu okoukané, zkuste jejich vymazlenější a o něco vydatnější variantu. Jsou velmi rychlé na přípravu, zasytí vás a s výborným domácím dipem budete vypadat jako solidní šéfkuchaři, i když se jedná o pokrm ze surovin, které má doma snad úplně každý. Z tohoto receptu budou všichni nadšení a pizza šneci budou v porovnání s ním vypadat jako levné jednohubky. Ukážeme vám, jak na to.

Video návod, jak připravit vylepšenou verzi pizza šneků, najdete na Youtube kanále Appetizing.tv-Baking Recipes:

Zdroj: Youtube

Listové těsto je základ

Připravte si 500 gramů listového těsta. Posypte moukou a rozprostřete ji rukou. Vezměte si váleček a těsto jemně uválejte. Pokud se vám těsto nevejde na plech, pomocí nože či jiného ostrého předmětu jej zarovnejte. Nyní si vezměte 50 gramů hořčice a rozetřete po celé ploše listového těsta.

Na hořčicovou plochu začněte pokládat plátky šunky. Bude vám stačit 200 gramů. Na šunku následně pokládejte 200 gramů sýra. Nejlepší jsou čtverečky čedaru, ale můžete použít i ementál, nebo jiný, vámi preferovaný sýr. Jen se možná vyhněte hermelínu a nivě, kvůli konzistenci.

Listové těsto posypte moukou a pomocí válečku ještě rozválejte.

Vydatnější varianta pizza šneků

Nyní začněte těsto se všemi přísadami na vrchu rolovat. Pokud máte zarolováno, vezměte si nůž a začněte krájet na středně tlusté plátky. Měli by vám vzniknout trochu tlustší slaní šneci. Naskládejte je vedle sebe na plech plochou vzhůru, aby se vám dobře upekli. Do menší mističky si rozklepněte jedno vajíčko a pomocí vidličky ho rozmíchejte. Vaše šneky potřete rozmíchaným vajíčkem. Dejte péct do trouby na 20 minut o teplotě 180 stupňů.

Můžete si vybrat jakýkoliv vámi preferovaný druh sýru, nicméně čedar se používá nejvíce.

Výtečný domácí dip

Zatímco se vaši šneci budou péci, můžete se pustit do dělání výtečného dipu. Na pánvi si rozpusťte 30 gramů másla. Přidejte 300 mililitrů mléka. Jako koření pro skvělou chuť přidejte 4 gramy muškátového oříšku, 5 gramů pepře a přisypte ještě 10 gramů soli. Nyní si nastrouhejte 30 gramů parmazánu a 40 gramů kyselých okurek. Vhoďte na pánev. A hotovo! Nyní můžete servírovat výtečnou rychlou pochoutku s úžasným netradičním dipem.

Zdroje: www.vareni.cz, www.kaloricketabulky.cz