Vejce na pánvi zakryjte tortillou a je hotovo. Rychlejší večeři nevymyslíte!

Nebaví vás každý večer vymýšlet složité večeře? Připravte vaječnou omeletu na mexický způsob. Je rychlá, výživná a vypadá fantasticky.

Vejce se v lidském jídelníčku objevuje už tisíce let. A to je dobře! Je totiž mimořádně výživné. Britští vědci, kteří zkoumali složení vajec, přišli na to, že obsahuje vitamin B 12, vitamin B3 a nakonec i celou řadu minerálů, jako jsou třeba jód, zinek a hořčík. A aby toho nebylo málo, mají vejce ještě jednu zvláštnost – jako jedna z mála potravin jsou bohaté na vitamin D! Tenhle vitamin funguje jako ochrana pro kosti, ovlivňuje vývoj svalové tkáně a imunitní sytém. Takže máte hned další důvod, proč si uvařit míchaná vejce nebo omeletu.

Na videu najdete recept na tortillu s vejci krok za krokem.

Rychlovka ke snídani či večeři

Pokud vás klasická vaječná jídla nudí, máme pro vás tip na rychlou vaječnou pochoutku. Vejce s tortillou! Tohle jídlo je snadné, rychlé a zažene hlad. Do mísy rozklepněte 2 celá vejce. Směs osolte a rozmíchejte tak, aby se žloutky a bílky krásně propojily. Pak vezměte kousek čerstvého zelí a nakrájejte ho na úhledné proužky. Čerstvá zelenina bývá trochu tuhá, proto zelí osolte a zlehka promačkejte rukama, aby pustilo šťávu.

Zelí nakrájejte na proužky, posolte a trochu pomačejte, aby nebylo tuhé. Zdroj: Profimedia

Čarování se zelím, vejci a sýrem

Jakmile máte připravený vaječný základ a zelí, pusťte se do samotného smažení. Na pánvi nechte rozehřát 1 lžičku másla. Zlehka na ní orestujte nakrájené zelí. Jakmile zelenina trochu povolí a zesklovatí, zalijte ji připravenou vaječnou směsí. Poté celé dno pánve s vejci zakryjte 1 suchou mexickou tortillou. Na její povrch nastrouhejte 100 g obyčejného eidamu nebo goudy.

Na vaječný základ pak položte jednu suchou tortillu. Zdroj: Profimedia

Překvapení v mexickém kabátku

Pánev přiklopte pokličkou. Počkejte chvilku, než se sýr na povrchu tortilly celý rozpustí. Mezitím nakrájejte 1 kapii na podélné proužky. Zabalte je do 2 plátků tvrdého sýra. Poté, co tortillu obrátíte na druhou stranu, položte „paprikový“ balíček na osmaženou vajíčkovou část. Pomocí špachtle placku přeložte, posypte zbytkem tvrdého sýra a stočte do tvaru palačinky. Nakonec celou pochoutku z obou stran opečte, aby se sýr uvnitř pořádně rozpustil. Jídlo podávejte s kopcem zeleniny. Je chutné, šťavnaté a dodá vám nutné výživné látky. Dobrou chuť!

