Velikonoční nádivka podle mojí babičky: Poctivá, přitom rychlá a jednoduchá

Při velikonočních oslavách by na stole rozhodně kromě nabarvených vajíček a beránka neměla chybět ani velikonoční nádivka. Ta je naprosto rychlým a zároveň chutným pokrmem, kterým rozhodně nikdo nepohrdne. Bude-li ovšem připravena správně. Víte, jak ji dělaly naše babičky?

Jedním z typických velikonočních pokrmů je i velikonoční nádivka. Jde o velmi dobře známý pokrm, který se běžně připravuje z nakrájeného pečiva, vajec, masa a také například kopřiv, libečku anebo špenátu. Je bleskurychle hotová a na svátečním stole se rozhodně neztratí. Jak ale udělat tu nejlepší?

Nádivka neboli hlavička

Zatímco dnes je zmíněný pokrm známý hlavně pod pojmem „nádivka”, dříve se mu říkalo „hlavička”. A to proto, že se při jeho přípravě namísto dnes tolik oblíbeného uzeného masa či slaniny používalo maso z telecích hlav. To ovšem v pozdějších letech bylo nahrazováno různými alternativami. A výjimkou není ani nádivka zcela vegetariánská, tedy bez masa.

O velikonoční hlavičce se ve svých kuchařkách rozepisovala už Magdalena Dobromila Rettigová, která ji sama považovala za úžasný pokrm. A to i v době, kdy bylo zrovna velikonoční období v nedohlednu.

Nádivka by na Velikonoce neměla chybět na stole. Zdroj: Shutterstock

Sběr kopřiv

Do velikonoční nádivky se tradičně přidávají různé čerstvé bylinky, které symbolizují příchod jara. V našich končinách to pak nejčastěji bývají kopřivy. Pokud je na zahradě najdete, neváhejte a rozhodně je do nádivky přidejte. Můžete jejich mladé výhonky například ustříhnout nůžkami nebo je utrhnout rukou. Mladé kopřivy totiž nepálí. Pokud ovšem na kopřivy ne a ne narazit, nahraďte je například listovým špenátem.

Velikonoční nádivka podle babiččina receptu

Upéct velikonoční nádivku zvládne i naprostý antitalent. V podstatě jde jen o to smíchat v jedné míse všechny ingredience, následně je přesunou na vymazaný plech a dát péct. A za pár desítek minut už si můžete pochutnávat na dokonalé nádivce.

Podrobný postup najdete ve videu:

Nachystejte si 4 rohlíky a nakrájejte je na kostičky. Pečivo by mělo být ideálně alespoň den staré, pochopitelně však můžete bez obav použít i to čerstvé. Rohlíky dejte do mísy a lehce je osolte a opepřete. Na kostičky si nakrájejte také 100 gramů slaniny či uzeného masa. I to přidejte k rohlíkům a vše zlehka rukama promíchejte.

Pokud se vám podařilo najít kopřivy, spařte je v horké vodě a nasekejte je. Potřebovat budete zhruba 2 větší hrsti. Zcela stejně postupujte i v případě špenátu. Bylinky přidejte do mísy a opět promíchejte. Pak vše zalijte asi 150 mililitry mléka, zamíchejte a nechte chvíli odstát, aby se rohlíky krásně nasákly.

Rozklepněte 2 vejce a oddělte si bílky od žloutků. Z bílků vyšlehejte sníh a žloutky rozmíchejte společně se 100 mililitry rostlinného oleje. Žloutky pak vmíchejte do těsta a nakonec opatrně vmíchejte také připravený sníh. Těsto nalijte do vymazané a vysypané formy a dejte nádivku péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia zhruba na hodinu. Po upečení ji nechte zchladnout a můžete podávat.