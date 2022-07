Super rychlá višňová bublanina: Těsto jemné a nadýchané jako obláček

Ovocné bublaniny patří k těm vůbec nejjednodušším druhům moučníků. Jsou poměrně rychle hotové, zvládne je i úplný začátečník, a navíc skvěle chutnají. A pokud i vy patříte k těm, kteří momentálně řeší, jak naložit s bohatou úrodou višní, višňová bublanina je jedním z nejchutnějších řešení.

Zdroje: toprecepty.cz, vitalia.cz, cuketka.cz

Jestli je nějaký moučník, který je neodmyslitelně spojený s létem, pak je to rozhodně bublanina. Dá se připravit prakticky s jakýmkoliv ovocem, které naše zahrady v teplých měsících nabízejí, je rychle hotová, a tak při její přípravě není nutné trávit v kuchyni hodiny. Postup je natolik snadný, že se bublanina prakticky vždy povede na jedničku. I když se nejčastěji připravuje s jahodami, božsky chutná i s višněmi. Kombinace sladkého těsta s nakyslými a osvěžujícími višněmi je totiž naprosto famózní.

Višně je třeba nejdříve vypeckovat. Zdroj: Profimedia

Jak rychle vypeckovat třešně a višně

Příprava bublaniny nezabere více jak pár minut, pracujete-li ovšem s višněmi, je třeba je nejdříve zbavit pecek, což může celý proces poměrně dost protáhnout. Můžete si ale zbavování pecek značně usnadnit. Zapomeňte na nožík a vybavte se prázdnou skleněnou lahví a brčkem. Višeň pak stačí položit na hrdlo láhve a brčkem z ní pecku opatrně vytlačit. Pecka pak spadne dovnitř lahve a vám v ruce zůstane krásně odpeckovaná višeň. Podobně funguje i trik s brčkem a trychtýřem.

Rychlá višňová bublanina

Kombinace sladkého těsta s nakyslými a osvěžujícími višněmi je naprosto famózní. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

2 vejce

250 gramů cukru

1 sáček vanilkového cukru

125 mililitrů oleje

300 mililitrů mléka

300 gramů polohrubé mouky

1 lžičku prášku do pečiva

špetku soli

500 gramů višní

Postup:

Do větší mísy vyklepněte celá vejce, přidejte oba cukry a také špetku soli. Společně šlehejte do pěny a přidejte olej a mléko. Do mísy následně prosejte mouku s kypřícím práškem a dobře promíchejte.

Hotové těsto nalijte do vymazaného a hrubou moukou vysypaného vyššího plechu a bohatě jej zasypte vypeckovanými višněmi. Nakonec bublaninu vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte zhruba 25 minut. Po uplynutí času můžete propečení zkontrolovat špejlí – pokud po vytažení zůstává špejle čistá, je hotovo.

Višňovou bublaninu necháme vychladnout a zlehka ji posypeme moučkovým cukrem.

TIP: Před vložením do trouby můžete bublaninu ještě posypat drobenkou. Bublanina díky tomu bude krásně křupavá.