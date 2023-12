Čas letí jako splašený, Vánoce jsou zase za dveřmi a práce je pořád tolik… Do toho je potřeba připravit ještě cukroví. Proč bychom se měli stresovat, když mnohé můžeme připravit bez nadsázky v několika minutách. Pojďme se přesvědčit, že je to opravdu možné.

V posledních letech se jako jednoduchá forma vánočního cukroví rozmáhají dokonalé kuličky nejrůznějších chutí. Pojďme tak trochu proti proudu a zkusme vytvořit zdánlivě neupravené hrudky, které ale na tácu zaujmou na první pohled.

Jednou z dalších možností jsou nepečené višňové koule. Na postup jejich přípravy se podívejte na youtubovém videu z kanálu Dvě v troubě:

Zdroj: Youtube

Rozcuchané burizonové hrudky

K jejich přípravě bude stačit 50 gramů obyčejných burizonů, 200 gramů mléčné čokolády a lžička kokosového oleje. Čokoládu opatrně rozehřejeme nejlépe ve vodní lázni, přidáme ostatní suroviny a lžičkou budeme “ukrajovat nepravidelné tvary, které uložíme na plech a dáme vychladnout. To je vše a je zřejmé, že víc než pár minut k tomu opravdu potřebovat nebudeme. Kdo by chtěl svůj výtvor dovést k dokonalosti, může hrudky ihned po vytvarování posypat třeba kokosem nebo mletým oříšky, případně pokapat bílou čokoládou. Ani to by příliš času nezabralo.

Čokoládová tlačenka rodinu překvapí

Ani na čokoládovou tlačenku nebudete potřebovat víc času, než za který se děti podívají na krátkou pohádku. Připravíme si kostku másla nebo Hery, tři lžíce Salka, 300 gramů piškotů, 150 gramů moučkového cukru, 2 lžíce kakaa, hrst sekaných vlašských ořechů a hrst kokosu. Tuk necháme rozpustit a přidáme do něj všechno ostatní. Piškoty nejprve pokrájíme nebo podrtíme na menší kousky, ale nebudeme je mlít. Stejně tak nasekáme i vlašské ořechy. V tlačence by měla být znát struktura, tak se nebojme trochu větších kousků. Z hotové hmoty vyválíme válec, který obalíme buď v připraveném kokosu, nebo místo něj můžeme použít další, tentokrát mleté ořechy. Váleček zabalíme do potravinářské fólie a uložíme do lednice. Roládu pak nakrájíme až ve chvíli, kdy přijde čas na její konzumaci.

Rumové kuličky za pár minut

close info Shutterstock.com / Viktor1 zoom_in Nepečené druhy patří do lednice do uzavíratelné dózy, aby nenačichly okolními aromaty.

Podobně snadné a rychlé na přípravu je také cukroví, které si dospělí připraví hlavně pro sebe, a to s ohledem na přídavek rumu. Jde o rumové kuličky, které budete mít také připravené ve chvilce. Potřebovat na ně budeme: 40 gramů tuku, 100 gramů moučkového cukru, 30 gramů kakaa, 50 gramů kokosu a trochu rumu pro vůni a chuť. Stejně jako u všech předchozích cukrátek, i rumové koule vyrobíme prostým smícháním všech surovin s rozehřátým tukem a následným vytvarováním. Pokud nám zbylo trochu kokosu, bude výborný nápad v něm hotové kuličky obalit.

Úlky nebo hnízda?

Tradiční včelí úlky (nebo vosí hnízda, to podle toho, jak je zvykem říkat tomuto cukroví právě ve vaší rodině) také nejsou náročné ani na suroviny ani na čas přípravy – tedy alespoň ve své základní, ale také vynikající podobě. Při jejich výrobě spotřebujeme 200 gramů mletých piškotů, 100 gramů moučkového cukru, 60 gramů másla, trochu kakaa a lžíci mléka. Část piškotů můžeme nahradit mletými ořechy. Máslo tentokrát nebudeme rozpouštět, jen musí mít téměř pokojovou teplotu.

Suroviny zpracujeme do kompaktní hmoty, kterou budeme později vtlačovat do formičky. Ještě před tím si ale připravíme náplň, do které přijde 60 gramů másla, lžíce silné instantní vychladlé kávy a 50 gramů cukru. Vše dokonale utřeme a máme hotovo. (Kávu můžeme tentokrát nahradit rumem). Jakmile budeme mít obě dvě hmoty připraveny, můžeme začít tvarovat základ, do něhož vytvoříme dírku a tu vyplníme krémem a vše přiklopíme celým piškotem.

Šlehačkové nadýchané cukroví

Pokud byste se i při nedostatku času přece jen chtěli pustit do pečení, pak bude výbornou volbou šlehačkové cukroví, na které postačí půl kila hladké mouky, čtvrt litrů smetany ke šlehání a kostka tuku (másla nebo Hery). Na obalení pak použijeme moučkový cukr. Ze surovin kromě cukru vypracujeme hladké těsto, což je otázka několika minut, když máme tuk o pokojové teplotě. Vyválíme tenké pláty jako na linecké, vykrájíme a upečeme. Pokud bychom následně upečené tvary neobalili v cukru, můžeme je servírovat i diabetikům, v opačném případě si na nich pochutnají všichni ostatní.



Žádný stres, stihnete všechno...

Ještě se bojíte, že letos přípravu cukroví nestihnete? Určitě ano, a kdyby to náhodou opravdu neklaplo, pořád ještě bude jednou z možností zajít do obchodu. Není to ostuda, nejdůležitější totiž je užít si Vánoce v klidu s rodinou.

Zdroje: www.recepty.eu, www.toprecepty.cz, www.jakvkuchyni.cz