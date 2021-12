Bleskové cukroví na poslední chvíli: Tipy pro ty, co ještě nemají napečeno

Štědrý den je za dveřmi a vy jste se ještě nezastavili, natož abyste stihli napéct dvanáct druhů cukroví, jak jste si letos předsevzali? No a co! Nikde není řečeno, že jich nebude stačit méně. Pojďte se zaměřit na takové druhy, které jsou rychle hotové a přitom lahodné!

Vánoce jsou tu a vy jste se nedostali k tomu stoupnout si na celé odpoledne do kuchyně, zapřáhnout troubu a vykouzlit perníčky, linecké, vosí hnízda nebo ořechy. Nezoufejte, existují i takové druhy, které máte za chvíli hotové a i tak si na nich rodina pochutná a na slavnostním stole ostudu rozhodně neudělají.

Dokonce existují druhy, které přípravu na poslední chvíli vysloveně vyžadují. A protože mají být Vánoce svátky klidu a pohody, tak na ně klidně vsaďte. Raději se zaměřte na dárky, výzdobu, stromeček a především na své blízké. Ty váš čas ocení nejvíce.

Za málo času hodně muziky

Pokud tedy chcete za málo času hodně muziky, držte se následujících instrukcí. Začněte s tím, že na nákup surovin půjdete s jasným seznamem a nebudete se nikde jinde zdržovat, už tak bude v obchodech narváno a strávíte tam více času než jindy. Díky seznamu nebudete také zběsile po obchodě pobíhat a hledat, čímž nezapomenete polovinu toho, co jste chtěli. Takový seznam je prostě k nezaplacení!

V kuchni si udělejte prostor, nalijte hrneček svařáku a nalaďte se na vánoční atmosféru. Dejte do přípravy cukroví lásku a těšení se na Vánoce, bude to znát, to si buďte jisti! A teď to nejdůležitější, samotné recepty na rychlé cukroví, které vás zachrání před vánoční ostudou.

Rychlé a lahodné kokosky Zdroj: Brent Hofacker / Shutterstock.com

Rychlé kokosky

Kupte si 150 g kokosu a kondenzované mléko. Smíchejte ingredience a vypracujte z nich hmotu, která drží pohromadě. Troubu vyhřejte na 150 stupňů a pečte v ní kuličky na pečicím papíře asi 15 minut.

Čokoládové sušenky

Na sušenky budete potřebovat 150 g másla, 1/2 hrnku cukru, 1,5 hrnku polohrubé mouky, 1/2 lžičky jedlé sody, kakao, sůl, 2 lžíce mléka, 1 lžičku vanilkového extraktu, 1 hrst lískových oříšků, 1 lžíci meruňkového džemu, 1 lžíci pomerančového džemu.

Máslo vyšlehejte s cukrem a vanilkou do hladké pěny a do směsi postupně přidejte mléko a oříšky a nakonec vmíchejte i mouku prosátou se sodou a kakaem. Z těsta pak vytvarujte kuličky, které klaďte s dostatečným rozestupem vedle sebe na plech vystlaný pečicím papírem. Kuličky lehce rozplácněte, udělejte doprostřed důlek, a ten naplňte jedním z džemů. Nakonec cukroví vložte do trouby předehřáté na 180 °C a pečte asi 10–15 minut.

Máslové kuličky v praženém kokosu

Toto cukroví vám zabere asi třičtvrtě hodiny a k jeho přípravě budete potřebovat 150 g krupicového cukru, 200 g strouhaného kokosu, 200 g sušeného mléka, 10 ml vody, 5 ml rumu, 180 g másla, 100 g mandlí.

Zahřejte máslo s cukrem, přidejte strouhaný kokos, sušené mléko, přilijte vodu a rum a chvíli zahřívejte, ale nevařte. Za stálého míchání uhněťte tužší, lepivou hmotu, kterou nechte na chvíli zchladnout. Tvořte z ní kuličky a dovnitř každé vložte mandli. Nechte odpočinout. Mezitím si lehce opražte na pánvičce plátky kokosu a ve vodní lázni rozpusťte čokoládu. Kuličky obalujte nejprve v čokoládě a pak v plátcích kokosu. Dejte ztuhnout do chladničky.

Máslové kuličky v praženém kokosu Zdroj: Shutterstock

Turecký med s pistáciemi

K přípravě tureckého medu budete potřebovat 4 kusy bílku, 140 g medu, 210 g cukru krupice, 50 g pistácií, 1 polévkovou lžíci oleje a špetku soli.

Med necháme rozehřát v mikrovlnné troubě. Bílky vyšleháme se solí do husté pěny, pak zašleháme postupně krupicový cukr, směs vložíme do vodní lázně a za stálého šlehání přiléváme tenkým pramínkem med a šleháme dál, až se všechno důkladně promíchá. Směs odstavíme, vmícháme lehce pistácie a hmotu nalijeme do podlouhlé formy vyložené potravinářskou fólií a potřené olejem. Směs necháme v chladu ztuhnout, pak krájíme ostrým nožem na silnější plátky.

