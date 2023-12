Představte si scénář. Je půl šesté večer, jste unavení po náročném dni a toužíte po něčem chutném, ale zároveň zdravém. Vaše lednice však nabízí jen nevzhledný chaos potravin, které byly kdysi na vrcholu své čerstvosti. Jaký by byl váš další krok?

Sáhnete po telefonu a objednáte si pizzu nebo burger? Ne, to by bylo příliš jednoduché a rozhodně ne příliš zdravé. Zkuste místo toho jeden z našich jednoduchých a rychlých receptů, které jsou nejen lehké, ale také vás dostanou do formy.



Jídla na hubnutí podle Lišáka a jeho YouTube kanálu:

Zeleninová omeleta

První z naší sbírky je zeleninová omeleta. Může znít jednoduše, ale její síla spočívá v jednoduchosti. Vezměte si tři vajíčka, hrst cibule, papriky, rajčat a jakoukoliv další zeleninu, kterou máte rádi. Smíchejte vše dohromady, osolte, opepřete a vložte na rozehřátou pánev. Po pěti minutách máte dokonalý, nízkokalorický oběd nebo večeři.

Žitný chléb s tuňákem

Dalším receptem je žitný chléb se žervé, tuňákem a rajčátky. Tato kombinace vás možná překvapí, ale je to rychlý a chutný způsob, jak uspokojit svůj hlad a zároveň zůstat ve formě. Žervé s tuňákem dodávají tělu potřebné bílkoviny, zatímco rajčata poskytují vitamíny a antioxidanty. A žitný chléb? To je skvělý zdroj vlákniny, který vás zasytí na delší dobu.

Quesadilla

Quesadilla je jako cestovatel, který překročil hranice své domoviny a dostal se až k nám. Ať už jste jasný masožrout nebo zastánce vegetariánského životního stylu, quesadilla se dokáže přizpůsobit každému. Základem je tortilla, která se plní různými surovinami dle chuti a preference.



Jak si tedy připravit quesadillu, tohoto kulinářského vandráka, ve své vlastní kuchyni? Je to snazší, než si možná myslíte.

Nejdříve si připravíme plnění. Může to být opečená zelenina, šunka, kuřecí nudličky nebo cokoliv jiného, co máte rádi. Pokud jste zastánci zdravého stravování, můžete sáhnout po celozrnné tortille, nízkotučném sýru a kvalitní šunce. A pokud milujete maso, pak se určitě nebojte použít hotové kuřecí nudličky.



Na rozehřáté pánvi nechte tortillu chvíli opékat, poté na ni navrstvíte připravené plnění a vše posypete sýrem. Pak zakryjete směs druhou tortillou a po chvíli vše na pánvi otočte. Je důležité, aby se i druhá tortilla opékala a sýr se uvnitř rozpustil. Celý proces přípravy quesadilly vám nezabere více než deset minut.

Quesadilla se dokáže přizpůsobit každému. Základem je tortilla, která se plní různými surovinami dle chuti a preference.

Quesadillu můžete podávat samotnou nebo s quacamole, které se připravuje z rozmačkaného avokáda ochuceného pepřem a citronovou šťávou. Tento pokrm je jako symfonie chutí, která vás přenese až do teplých krajin Mexika.



Quesadilla je nejen chutná, ale také zdravá. Obsahuje bílkoviny z masa a sýra, vlákninu ze zeleniny a zdravé tuky z avokáda. Navíc, pokud sáhnete po celozrnné tortille a nízkotučném sýru, poskytne vám tento pokrm i potřebné vitamíny a minerály.

Rychlé hubnutí neznamená nutně odepření chuti. Naše recepty jsou důkazem, že můžete jíst chutně a zdravě, aniž byste museli trávit hodiny v kuchyni. Tak proč nezkusit něco nového a začít hubnout hned dnes?

