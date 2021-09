Tři bleskové, levné, lehké moučníky z jablek. Poslouží i jako snídaně či svačina

Honí vás mlsná nebo přemýšlíte, co nabídnout ke kávě hostům, kteří se během několika málo desítek minut objeví ve dveřích? Máte-li doma jablka, můžete s jejich pomocí bleskově připravit hned několik chutných moučníků. Ty poslouží nejen jako pohoštění pro návštěvu, ale skvěle zastoupí i plnohodnotnou snídani.

Léto se pomalu blíží ke svému konci, ke kterému se pojí i sklizeň jablek. Ty mají v kuchyni širokou škálu využití a hodí se zejména na přípravu šťavnatých a vláčných moučníků. Některé z receptů na jablečné dobroty vyžadují více práce i času, jiné jsou připravené během pár minut. Díky tomu vás mohou zachránit, když se za dveřmi objeví nečekaná návštěva, anebo zkrátka pokud nemáte dostatek času, ale přesto si chcete dopřát úžasnou snídani či chutnou svačinku.

Jablečný štrúdl je naprostou stálicí, kterou asi není nutné nijak více představovat. Koneckonců, jde pravděpodobně o ten vůbec nejvíce připravovaný moučník z jablek. Receptů na různé jablečné pochoutky však existuje hned několik, přičemž na některé z nich se postupem času takřka zapomnělo. A to je velká škoda. Jsou totiž chutné, tak akorát sladké a zároveň až neuvěřitelně rychlé a nenáročné.

Babiččin jablečný pudink se skořicí

Budete potřebovat:

2 hrnky strouhaných jablek

2 a půl hrnku vody

3 lžíce krupicového cukru (může být i méně)

1 sáček vanilkového pudinku

1 lžičku mleté skořice

Postup:

Do rendlíku nalijeme dva hrnky vody a přidáme nastrouhaná jablka. Přivedeme k varu, přisypeme cukr a skořici a zhruba asi jednu minutu povaříme, aby jablka změkla. Ve zbývajícím 1/2 hrnku vody si rozmícháme pudinkový prášek a přilijeme k jablkům. Pudink vaříme do zhoustnutí asi dvě minuty, poté odstavíme z plotny a nalijeme do připravených misek. Ještě teplý pudink je ideální snídaní, ten zcela vychlazený je zase skvělým odpoledním osvěžením v posledních horkých letních dnech.

Jablka v županu

Budete potřebovat:

1 balení listového těsta

4 jablka

2 lžičky skořice

2 lžičky cukru

3 lžíce své oblíbené marmelády

vejce na potřebí

moučkový cukr na posypání

Postup:

Listové těsto si rozválíme na tenký plát a rozkrojíme na dostatečně velké čtverce, aby se do nich vešla jablka. Ty si oloupeme, rozkrojíme a odstraníme z nich jádřince. Do otvorů po jádřincích dáme dostatečné množství marmelády a následně jablka posypeme skořicí a cukrem a zabalíme do těsta. Aby „župan” dobře držel, můžeme rohy těsta před spojením potřít rozšlehaným vejcem.

Tím také potřeme zabalená jablka a vložíme je do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů a pečeme asi 15 až 20 minut. Po upečení je posypeme moučkovým cukrem a podáváme.

Rychlý jablečný koláč

Budete potřebovat:

4 kyselá jablka

120 gramů hladké mouky

2 lžičky kypřícího prášku

špetku soli

120 gramů másla

2 vejce

100 gramů krupicového cukru

1 lžičku vanilkového extraktu (lze nahradit vanilkovým cukrem)

2 lžíce rumu

1 lžíci citronové šťávy

Postup:

V první řadě si vymažeme dortovou formu máslem a vysypeme hrubou moukou. Lze ji však také vyložit papírem na pečení a ušetřit si tak kus práce. Jablka si oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na malé kostičky. Ty následně pokapeme citronovou šťávou, aby nezhnědly, a na chvíli je odložíme stranou.

Ve větší míse vyšleháme vejce s cukrem, vanilkou a rumem do nadýchané pěny. Přidáme rozpuštěné a mírně zchladlé máslo. Do směsi prosejeme mouku s práškem do pečiva a solí a dobře promícháme. Nakonec do těsta vmícháme také nakrájená jablka.

Těsto vlijeme do formy a pečeme v předem vyhřáté troubě na 180 stupňů zhruba 45 až 50 minut. Po upečení necháme vychladnout a podáváme. Kousek koláče můžete na talíři doplnit ještě kopečkem zakysané smetany.