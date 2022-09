Nejlepší nakládané okurky: Klasický recept našich babiček nic nepřekoná

Okurky na zimu se hodí! Zavařte je do sklenic a získejte tak zdroj vitaminů a minerálů.

Mít doma nakládané okurky, je jako mít doma přírodní lék na spoustu neduhů. Najdete v nich pořádnou porci vitaminu C, který zocelí vaši imunitu a vy pak lépe odoláte všemožným chřipečkám, rýmičkám a nachlazení. Obsah vápníku v zavařenině vám navíc zaručí pevnější kosti a zuby. A takový draslík se (nejen v zimním období) postará o dobrou funkci vašeho srdce. A to ještě není všechno!

Dobré (nejen) na trávení

Říká se, že trávení je základ zdravého organismu. A právě velké procento vlákniny v nakládaných okurkách vám nejen zlepší metabolismus, ale také vás podpoří při hubnutí. Navíc okurky napomáhají odkyselení těla, čímž redukují výskyt nebezpečných buněk ve střevech a předchází tak rakovině.

Čerstvé okurky osvěží, ale v zavařeném stavu uleví na těle i na duši. Zdroj: Profimedia

První pomoc při úzkostech

Zajímavé je, že tuhle křupavou lahůdku doporučují i někteří psychologové a psychiatři svým pacientům. Jako jedna potravin, která prošla fermentací, obsahuje i láhev kyselých okurek spoustu zdravých bakterií a probiotika. Ta jsou nejen vhodná na trávení, ale podle výzkumů pomáhají i tlumit úzkost. Proto pokud pocítíte „podzimní chandru“ dejte si láhev nakládaček. Spraví vám chuť i náladu!

Lák coby energy drink

Spousta lidí po dojedení poslední okurky vylévá lák do záchodu či kuchyňského dřezu. A to je škoda! Okurkový lák totiž obsahuje spoustu enzymům, minerálů (zejména draslík, který ulevuje při kocovině) a esenciálních olejů. Proto se dá bez nadsázky použít jako energetický nápoj, který vás „nakopne“. Vhodný je i pro sportovce, protože předchází vzniku svalových křečí.

Okurkový lák je populárním životabudičem a lékem při kocovině. Zdroj: Profimedia

Kořeněné okurky ve sklenici

Naložit okurky není zas tak těžké. Stojí to sice trochu námahy a času, ale výsledek vám udělá radost. Jak na to: Okurky před zavařováním naložte na 3 hodiny do vlažné vody. Poté je vydrhněte kartáčem, spláchněte a zbavte stopek. Do každé vymyté zavařovačky dejte 1 tenký plátek citrónu, 2 bobkové listy, list (nebo kořen) křenu, 3 kuličky nového koření, 1 kopr. 2 listy černého rybízu, snítku estragonu a případně i třešňový list. Nakonec do zavařovačky napěchujte 12 menších okurek a vše zalijte horkou vodou. Tekutinu nechte 20 minut působit a poté ji vylijte. Vyplaví se v ní zbytky hořkých silic z listů, které by mohli zavařeninu pokazit. Nakonec si z 0,5 litru vody, 75 g cukru, 2 lžic kuchyňské soli a 0,5 lžičky kyseliny citronové připravte lák. Chvíli ho povařte a nalijte na okurky. Zavařeniny zavíčkujte a otočte dnem vzhůru a nechte vychladnout. Pokud chcete mít jistotu, že se okurky nezkazí, dejte je klasicky sterilizovat třeba do trouby. Hotové zavařeniny skladujte v suchu a temnu. V zimě vám dokonale poslouží!

Zavařovací sklenice nikdy nepřeplňujte! Pod okrajem zavařovačky by měl být alespoň půlcentimetr volného místa! Zdroj: Profimedia

Co byste měli vědět:

Zavařujte jen zdravou zeleninu, bez oťuků a kazů.

Sklenice nikdy nepřeplňujte! Pod okrajem zavařovačky by měl být alespoň půlcentimetr volného místa!

Okurky delší než 10 centimetrů nezavařujte vcelku, ale udělejte z nich okurkové řezy.

Pikantní chuť zavařenině dodá česnek nebo chilli paprička.

