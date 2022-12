Smíchejte kakao, sušenky a kondenzované mléko. Vznikne vám fantastická věc

Nudí vás pečení cukroví? Tak nepečte. S tímhle nepečeným cukrovím budete mít zaručeně úspěch!

Vánoční přípravy jsou v plném proudu. Většina z nás neví, kam dřív skočit. Jestli umýt okna, vyklidit a vymýt kuchyň nebo běhat po obchodech (či alespoň klikat v e-shopech), aby náhodou nějaký dárek neušel. „Vánoce jsou svátky klidu, ale před nimi je to pořádný blázinec. Nejraději bych se na všechno vykašlala a odjela někam do tepla. Ale copak můžu? Navíc všechny ženské v mém okolí – kolegyně, kamarádky, tchyně – řeší cukroví. A já nemůžu zůstat pozadu. Co by si pak o mně pomyslely?“ krčí rameny Valérie, která má napečeny zatím jenom vanilkové rohlíčky.

Rychlé cukroví

Říká se, že pečení má podobné účinky jako jakékoliv jiné ruční práce. Že člověka koncentruje na jednu věc a navíc ještě uklidňuje. Jsou ženy, které si „terapii pečením“ vychutnávají, ale pak jsou takové – jako právě Valérie – které by raději své trouby nechaly studené a věnovaly se jiným věcem.

Jste na tom stejně? Pak možná právě pro vás máme skvělý tip na nepečené cukroví, které skvěle vypadá, skvěle chutná a hlavně nestojí tolik práce.

Do kuliček můžete přidat kandované ovoce nebo opražené vločky. Zdroj: Profimedia

Smíchejte kakao, sušenky a kondenzované mléko

Kuličky všeho druhu jsou vánoční klasika. Člověk v nich zužitkuje zbytky nepovedeného cukroví, případně nějaké to sušené ovoce. Pak stačí kapka rumu a radost je na světě. Tyhle kuličky určitě nespadají do kategorie „z nouze ctnost“. Jsou dobré, protože mají dobré ingredience a navíc chuť salka vám připomene dětství.

Jak na to, se podívejte ve videu:

Příprava je naprosto jednoduchá. V mixéru rozmixujte 400 g obyčejných sušenek. Mezitím v míse smíchejte 380 ml slazeného kondenzovaného mléka a 4 lžíce kakaa. Máte? Pak přidejte 30 g roztopeného másla a vše znovu promíchejte, aby směs byla kompaktní a hladká. Nakonec do ní přisypte rozdrcené sušenky a těsto důkladně zpracujte rukama.

Hmotu rozválejte na šišku a rozdělte na čtyři kousky. Každý z nich vyválejte na šišku a nařežte na dílky. Jednotlivé kousky těsta vyválejte do kuličky a obalte v rozdrcených oříšcích. Hotové cukroví dejte ztuhnout na 1 hodinu do lednice. Zachutná k čaji, kávě, televizi nebo jen tak.

Kuličky obalte v rozdrcených oříšcích. Pokud je nemáte, můžete použít i drcená semínka. Zdroj: Profimedia

K dobrému cukroví, dobrá historka

Když už budete mít někdy o Vánocích hosty, kterým budete servírovat tohle cukroví, můžete jim vyprávět o herci Oldřichu Novém. Ten měl totiž rád jednu z přísad těchto kuliček – slazené kondenzované mléko v tubě – rád si ho prý dával do kávy. Jednou na důležité poradě se mu ucpalo hrdlo tuby ztuhlým tukem. Herec se tak vehementně snažil dostat k obsahu, až obsah pasty vystříkl na všechny přísedící. Tenhle křest kondenzovaným mlékem si všichni dlouho pamatovali...

