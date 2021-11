Rychlé nepečené vánoční cukroví: dva vynikající recepty hotové z pár minut

Vánoční pohodový čas klepe na dveře. Každá hospodyňka už nakupuje suroviny na tradiční vánoční pamlsky a určitě se zanedlouho vrhne do pečení. Nebo snad patříte mezi ty, které nestíhají? Pravdou je, že se jedná o časově náročnou činnost. Máme pro vás i pár originálních tipů na rychlé nepečené cukroví, které budete mít hotové za pár minut.

Přemýšlíte o tom, jaké budete letos péct cukroví a vypadá to, že nebudete mít dostatek času? Pak jste tu správně. Proto, abyste mohli nabídnout svým hostům úžasné sladké vánoční laskominy, nemusíte nutně trávit hodiny u trouby. Zvládnete to levou zadní i bez pečení! Chutnat budou božsky a zároveň nebudete muset věnovat příliš drahocenného předvánočního času jen dlouhému stání u trouby. Prostě toto cukroví můžete s přehledem vyrobit až na poslední chvíli.

Sendvičové sušenky v čokoládě s mátovou příchutí

Suroviny

1 hrnek moučkového cukru

¾ kostky másla

1 lžíce plnotučného mléka

2 lžíce čerstvé máty

2 balíčky čokoládových oplatkových sušenek

1 až 2 ks hořké čokolády

1,5 polévkové lžíce kokosového oleje

mátové bonbóny

Postup:

Moučkový cukr, máslo, mléko a jemně posekanou mátu utřete do hladka a poté si vzniklý krém dejte do plastového sáčku, u něhož odstřihněte malý růžek. Vždy dvě sušenky naplňte krémem a slepte k sobě tak, aby se náplň dostala až k vnějším okrajům sušenek. Mátové bonbony podrťte buď v hmoždíři nebo v mikrotenovém sáčku, na který položíte utěrku a lehkými údery paličkou na maso je podrtíte.

Vše jemně míchejte, dokud se čokoláda zcela nerozpustí a směs nebude naprosto hladká. Zdroj: profimedia.cz

Rozpusťte čokoládovou polevu společně s kokosovým olejem na mírném stupni, nebo ve vodní lázni, dokud nebude zcela hladká. Pomocí vidličky poté ponořte vždy celou sendvičově slepenou sušenku do čokoládové směsi, nechte dostatečně okapat, a nakonec ji uložte na plech vyložený pečicím papírem. Ihned posypejte drtí z mátových bonbónů. Opakujte tento postup se všemi slepenými sušenkami. Nakonec dejte plech se všemi sušenkami vychladnout na 30 minut do lednice. Poté je naskládejte do krabičky a ponechte v lednici, nejlepší jsou podávané právě vychlazené.

Tofee karamelové tyčinky

Suroviny:

1,5 šálku plnotučné smetany

3 lžíce moučkového cukru

200 g hoblin z hořké či mléčné čokolády

1 lžička vanilkového extraktu

2 až 3 balíčky mléčných karamel

1/3 šálku mléka

3 balíčky karamelových sušenek

1 balíček karamelových bonbonů v čokoládě

Postup:

Vyložte hlubší čtvercový pekáč pečicím papírem tak, aby přesahoval ven přes strany formy.

V malém hrnci smíchejte smetanu s moučkovým cukrem a přiveďte k varu na mírném stupni za občasného míchání. Dejte pozor, ať směs neprojde varem! Do střední mísy vložte čokoládové hobliny a nalijte na ně připravenou smetanovou směs a nechte tak 1 minutu stát, aby se začala čokoláda rozpouštět. Pak vše jemně míchejte, dokud se čokoláda zcela nerozpustí a směs nebude naprosto hladká. Následně vmíchejte vanilku.

V malém hrnci smíchejte smetanu s moučkovým cukrem a přiveďte k varu na mírném stupni za občasného míchání. Zdroj: profimedia.cz

Karamely a mléko zahřejte v hrnci na středně nízkém stupni a za stálého míchání vařte, dokud se karamely nerozpustí a směs nebude hladká, mělo by to být něco okolo 9 až 10 minut. Poté odstavte a nechte 10 minut odpočívat, občas lehce promíchejte.

Na připravený pekáč s pečicím papírem umístěte 1 vrstvu plátků karamelových sušenek a nalijte na ní vrstvu karamelové směsi. Pečlivě uhlaďte karamel až k okrajům. Poté nalijte vrstvu čokoládové směsi a opět uhlaďte až ke krajům. Všechny vrstvy opakujte a poslední vrstvou by měla být čokoláda. Navrch posypte posekané karamely v čokoládě a dejte nezakryté minimálně na 4 hodiny nebo přes noc do ledničky.

Karamely a mléko zahřejte v hrnci na středně nízkém stupni a za stálého míchání vařte, dokud se karamely nerozpustí a směs nebude hladká. Zdroj: profimedia.cz

Až bude vše ztuhlé vyjměte směs opatrně z pekáče pomocí přesahujícího pečícího papíru. V případě potřeby ořízněte okraje, ať je vše krásně vyrovnané a pak nakrájejte na úzké tyčinky. Podávejte vychlazené.

